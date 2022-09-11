Відступ російських військ у Харківській області: Кадиров назвав цю ситуацію "офігенною"

Глава Чечні Рамзан Кадиров, що у відступі російської армії є позитивні моменти, лише треба змінити стратегію війни.

Рамзан Кадиров у своєму аудіозверненні до підписників у Telegram-каналі повідомив, що відступ російської армії з Ізюма, Куп'янська та Балаклії Харківської області був необхідний і в цьому є позитивні моменти.

Кадиров заявив, що у відступі та здачі цих міст була потреба, щоб зберегти особовий склад ЗС РФ. Але всі ці міста, за словами Кадирова, Росія має намір відвоювати назад. За словами Кадирова, у цих містах залишено спецназ, а найближчим часом до наступу готується 10 тисяч солдатів і наступ РФ триватиме. Глава Чечні вважає, що скоро війська РФ дійдуть до Одеси.

Кадиров назвав ситуацію з відступом окупантів з Харківської області "цікавою та навіть офігенною", у цьому навіть є позитивні моменти. Проте у Кадирова є претензії до Міноборони РФ.

"Допущені помилки, але, я думаю, в Міноборони зроблять необхідні висновки. Однак якщо не змінять стратегію проведення "спеціальної військової операції", то я звертатимуся до керівництва не тільки Міністерства оборони, а й до керівництва Росії. Я зможу пояснити їм реальну ситуацію на фронті, оскільки я та мої представники спілкуються з військовими на передовій", — сказав Кадиров.

Попри відступ російських військ із Харківської області, Кадиров називає ситуацію на фронті хорошою. Він заявив, що наступ окупантів триває, і звинувачувати у здачі кількох міст України він нікого не може, оскільки не знає справжньої стратегії війни Міноборони РФ.

За словами Кадирова, "Росія переможе, а натовські шайтани програють".

Також Кадиров в іншому своєму пості повідомив про те, що повідомлення про відступ росіян на Соледарському напрямі — це "повна нісенітниця". Тут, за його словами, окупанти вже кілька днів ведуть наступ.

Як уже писав Фокус, контрнаступ української армії в Харківській області триває. За словами журналіста Юрія Бутусова, російські десантники потрапили в оточення в Ізюмі та ЗСУ їх активно знищують.

Також Фокус писав про те, що колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін на тлі відступу російських військ із Харківської області запропонував Росії віддати кілька районів своєї Бєлгородської області.

Як уже писав Фокус, згідно з заявою Генштабу ЗСУ, наша армія продовжує успішний контрнаступ у Харківській області та на півдні.