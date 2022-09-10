Патріотична ініціатива: Гіркін запропонував віддати Україні частину Білгородської області

Іронічна пропозиція колишнього ватажка проросійських бойовиків ДНР прозвучала на тлі повного провалу оборони російської армії на Харківському напрямку.

Колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор "Стрєлков" Гіркін опублікував у своєму Telegram уїдливе повідомлення, де запропонував російській владі віддати Україні три прикордонні райони Білгородської області. Ця пропозиція прозвучала на тлі "блискучої операції з передачі шановним українським партнерами міст Ізюм, Балаклія та Куп'янськ".

Гіркін далі натякнув, що Білгородську область обстрілюють, і щоби російській владі не потрібно було нічого пояснювати місцевим жителям, її потрібно включити до складу Харківської області.

"…Принципової різниці для мешканців уже немає жодної… натомість ми зможемо з повною підставою говорити після цього, що жодних бойових дій на території РФ не відбувається", — іронічно написав Гіркін.

Наприкінці посту він також уточнив, що його пропозицію слід розглядати як патріотичну ініціативу та внесок із його боку у врегулювання "внутрішньоукраїнського" питання.

Зазначимо, що раніше Гіркін критично оцінив ситуацію на Харківському напрямку для російської армії, назвавши прорив ЗСУ лінії оборони "найгострішою оперативною кризою на широкій ділянці фронту". При цьому він зазначив, що бій за ініціативу на східному фланзі театру бойових дій Україна вже виграла.

Раніше повідомлялося, що, на думку міністра оборони України Олексія Резнікова, ще кілька перемог ЗСУ на фронті призведуть до втечі російських окупантів. За його словами, слід очікувати ефекту лавини — коли здригнеться одна лінія оборони, інші ділянки фронту посипляться.

Свою поразку на Харківському напрямку Міністерство оборони РФ назвало "перегрупуванням військ" у бік Донецького фронту. Пресслужба оборонного відомства заявила, що протягом трьох діб російські війська проводили операцію зі "згортання й організованого перебирання" ізюмсько-балаклійського угруповання військ.