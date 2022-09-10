У Міноборони РФ назвали розгром армії під Ізюмом "перегрупуванням військ" (відео)

Російські військові здійснювали низку "відволікаючих і демонстраційних заходів" для виведення військ. Також окупанти заявляють про знищення тисяч українських солдатів та "іноземних найманців".

У Міністерстві оборони РФ заявили, що для досягнення цілей "спецоперації" було ухвалено рішення перегрупувати війська з Балаклії та Ізюма на Донецький напрямок. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства в телеграм-каналі.

Заявляється, що протягом трьох діб російські війська проводили операцію зі "згортання й організованого перебирання" ізюмсько-балаклійського угруповання військ РФ на територію ОРДО. У Міноборони РФ стверджують, що вони провели низку відволікаючих і демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ.

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Також для відведення військ без втрат ЗС РФ завдавали ударів за допомогою авіації, ракетних військ в артилерії. В оборонному відомстві заявили про нібито знищення понад 2000 українських військових та "іноземних бойовиків", а також понад сто одиниць артилерії та бронетехніки.

Зазначимо, з 6 вересня українські військові провели низку успішних ударів по російських військах. За кілька діб вдалося прорвати й обрушити російську оборону на Харківському напрямку. ЗСУ звільнили Ізюм, Балаклію та низку інших населених пунктів. Загальна площа звільненої території вже перевищила 2500 квадратних кілометрів.

Під час наступу ЗСУ взяли в полон голову окупаційної адміністрації Іванівки, а також багато трофейної техніки та полонених. СБУ також відрапортувало про взяття важливого вузла постачання військ РФ — міста Куп'янська.

Нагадаємо, українські військові вийшли на околиці Лисичанська на Луганщині. Бої ведуться біля міста, яке було окуповано 3 липня.