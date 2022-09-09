ЗСУ за 72 години просунулися на Харківському напрямку на 50 кілометрів, — Генштаб (фото)

ЗС РФ зазнали колосальних втрат і були змушені евакуювати поранених із постраждалою технікою до тилових районів.

Підрозділи Збройних сил України під час контрнаступу на Харківському напрямку просунулися на 50 кілометрів за останні 72 години. Цю інформацію у ранковому зведенні від 9 вересня підтвердив пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали 45 авіаційних та 5 ракетних ударів по українських містах, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.

На Волинському та Поліському напрямках, зокрема, на території Білорусі стартували військові навчання, під час яких окупаційні війська відпрацьовують сценарії "звільнення захоплених населених пунктів".

На Сіверському напрямку ворог знизив інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ.

На Харківському напрямку ЗС РФ із ствольної артилерії та РСЗВ вели вогонь по Удах, Соснівці, Дуванці, Цупівці, Прудянці, Дементіївці, Великих Проходах, Питомнику, Руських Тишках, Петрівці, Перемозі, Байраку та Костянтинівці. Підрозділи ЗСУ на даній ділянці фронту під час контрнаступу просунулися на 50 кілометрів за останні 72 години. Розвідка інформує, що окупаційні формування зазнали серйозних втрат серед особового складу та змушені евакуювати своїх солдатів з технікою до району Ольховатки та Бородоярського.

На Слов'янському напрямку під вогонь ЗС РФ потрапили Долина, Краснопілля, Слов'янськ та Микільське, а на Краматорському — Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Івано-Даріївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка.

На Бахмутському напрямку протягом доби ворожі обстріли зафіксовано в Яковлівці, Соледарі, Бахмутському, Бахмуті, Веселій Долині, Зайцевому, Нью-Йорку та Веселому. На Авдіївському напрямку ЗС РФ обстрілювали Кам'янку, Авдіївку, Первомайське, Водяне та Опитне.

На Новопавлівському напрямку ворог із важкого озброєння вів прицільний вогонь по Мар'їнці, Парасковіївці, Новомихайлівці, Великій Новосілці, Новоукраїнці, Пречистівці та Микільському.

На Запорізькому напрямку, за даними Генштабу, російські війська обстрілювали Новопіль, Времівку, Полтавку, Залізничне, Червоне, Новоандріївку та Оріхів.

На Південнобузькому напрямку ЗС РФ застосовували важке озброєння для ведення вогню по Архангельському, Нововознесенському, Миролюбівці, Нововоскресенському, Білогірці, Новогригорівці, Любомировці, Тернових Подах, Степовій Долині, Мирному, Ольгиному, Олександрівці і Таврійському.

Крім цього, як інформує штаб, протягом доби ЗСУ відбили наступ російських військ у напрямку Уд, Костянтинівки, Вернопілля, Плоського, Майорська, Безіменного та Кам'янки, змусивши загарбників із втратами відійти на колишні позиції.

Українська авіація для підтримки сухопутних формувань за день завдала понад 20 ударів, вразивши:

два взводні опорні пункти;

15 районів дислокації особового складу та техніки;

3 зенітно-ракетні комплекси.

Протягом доби, за даними Генштабу, також знищено 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня та один вертоліт Ка-52.

[ + – ] ЗСУ просунулися на Харківському напрямку на 50 кілометрів [ + – ] ЗСУ просунулися на Харківському напрямку на 50 кілометрів

Нагадаємо, під час контрнаступу на Харківському напрямку підрозділи ЗСУ змогли звільнити понад 20 населених пунктів.

Також повідомлялося, що 8 вересня ЗСУ прозвітували перед президентом Володимиром Зеленським про звільнення Балаклії в Харківській області, яку було окуповано російськими військами 3 березня.