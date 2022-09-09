ВСУ за 72 часа продвинулись на Харьковском направлении на 50 километров, — Генштаб (фото)

ВС РФ понесли колоссальные потери и были вынуждены эвакуировать раненых с пострадавшей техникой в тыловые районы.

Подразделения Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на Харьковском направлении продвинулись на 50 километров за последние 72 часа. Эту информацию в утренней сводке от 9 сентября подтвердил пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

В течение минувших суток ВС РФ 45 авиационных и 5 ракетных ударов по украинским городам, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

На Волынском и Полесском направлениях, в частности, на территории Беларуси стартовали военные учения, в ходе которых оккупационные войска отрабатывают сценарии "освобождения захваченных населенных пунктов".

На Сиверском направлении враг снизил интенсивность обстрелов позиций ВСУ.

На Харьковском направлении ВС РФ из ствольной артиллерии и РСЗО вели огонь по Удах, Сосновке, Дуванке, Цуповке, Прудянке, Дементиевке, Больших Проходах, Питомнику, Русских Тишках, Петровке, Победе, Байраку и Константиновке. Подразделения ВСУ на данном участке фронта в ходе контрнаступления продвинулись на 50 километров за последние 72 часа. Разведка информирует, что оккупационные формирования понесли серьезные потери среди личного состава и вынуждены эвакуировать своих солдат с техникой в район Ольховатки и Бородоярского.

На Славянском направлении под огонь ВС РФ попали Долина, Краснополье, Славянск и Никольское, а на Краматорском — Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка.

На Бахмутском направлении в течение суток вражеские обстрелы зафиксированы в Яковлевке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Веселой Долине, Зайцево, Нью-Йорке и Веселом. На Авдеевском направлении ВС РФ обстреливали Каменку, Авдеевку, Первомайское, Водяное и Опытное.

На Новопавловском направлении враг из тяжелого вооружения вел прицельный огонь по Марьинке, Парасковеевке, Новомихайловке, Великой Новоселке, Новоукраинке, Пречистовке и Никольскому.

На Запорожском направлении, по данным Генштаба, российские войска обстреливали Новополь, Времовку, Полтавка, Зализничное, Красное, Новоандреевку и Орехов.

На Южнобужском направлении ВС РФ применяли тяжелое вооружение для ведения огня по Архангельскому, Нововознесенскому, Миролюбовке, Нововоскресенскому, Белогорке, Новогригоровке, Любомировке, Терновых Подах, Степной Долине, Мирному, Ольгино, Александровке и Таврическому.

Кроме этого, как информирует штаб, в течение суток ВСУ отбили наступление российских войск в направлении Уд, Константиновки, Вернополья, Плоского, Майорска, Безымянного и Камянки, заставив захватчиков с потерями отойти на прежние позиции.

Украинская авиация для поддержки сухопутных формирований за день нанесла более 20 ударов, поразив:

два взводных опорных пункта;

15 районов дислокации личного состава и техники;

3 зенитно-ракетных комплекса.

В течение суток, по данным Генштаба, также уничтожены 4 беспилотника оперативно-тактического уровня и один вертолет Ка-52.

[ + – ] ВСУ продвинулись на Харьковском направлении на 50 километров [ + – ] ВСУ продвинулись на Харьковском направлении на 50 километров

Напомним, в ходе контрнаступления на Харьковском направлении подразделения ВСУ смогли освободить более 20 населенных пунктов.

Также сообщалось, что 8 сентября ВСУ отчитались перед президентом Владимиром Зеленским об освобождении Балаклеи в Харьковской области, которая была оккупирована российскими войсками 3 марта.