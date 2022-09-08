Приказ выполнен: ВСУ отчитались перед Зеленским об освобождении Балаклеи (видео)

В ролике видно, как один из бойцов ВСУ стоит на российском флаге. Примечательно, что прокремлевские СМИ продолжают утверждать, что Балаклея находится под контролем ВС РФ.

Украинские военные отчитались перед президентом Украины Владимиром Зеленским об освобождении города Балаклея Харьковской области. Соответствующее видео опубликовал президент у себя в Telegram.

Ролик демонстрирует трех украинских солдат, которые стоят на одной из многоэтажек Балаклеи. Один из них стоит прямо на российском триколоре. Над ними развивается флаг Украины.

"Город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ выполнено! Российские оккупационные войска отошли", — сказал военнослужащий.

Он также назвал дату записи видео: 8 сентября, 16:00.

"Все на своих местах. Флаг Украины в вольном украинском городе под вольным украинским небом! Спасибо! Горжусь!" — подписал видео Зеленский.

[ + – ] ВСУ отчиталеись перед Зеленским об освобождении Балаклеи.

Отметим, что российские СМИ продолжают утверждать, что Балаклея находится под контролем войск РФ. Так, прокремлевское информационное агентство "РИА Новости" в 22:31 по киевскому времени опубликовало пост, в котором со ссылкой на главу оккупационной администрации Харьковской области сообщается, что ВСУ якобы были отброшены от города.

[ + – ] Реакция прокремлевских СМИ

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ поразили более 400 целей РФ при помощи HIMARS. Украинские силы добились устойчивого прогресса в контрнаступлении, избежав чрезмерного растяжения своих группировок по линии фронта, отметил генерал Марк Милли после встречи в Рамштайне.

Еще напомним, что ВСУ уничтожили очередной российский танк Т-90М "Прорыв". Для украинских военных это уже третий Т-90М "Прорыв", который был уничтожен с начала вторжения. Примечательно, что все они поражены в Харьковской области.