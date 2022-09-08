Наказ виконано: ЗСУ прозвітували перед Зеленським про звільнення Балаклії (відео)

У ролику видно, як один із бійців ЗСУ стоїть на російському прапорі. Цікаво, що прокремлівські ЗМІ продовжують стверджувати, що Балаклія перебуває під контролем ЗС РФ.

Українські військові прозвітували перед президентом України Володимиром Зеленським про звільнення міста Балаклія Харківської області. Відповідне відео опублікував президент у себе в Telegram.

Ролик демонструє трьох українських солдатів, які стоять на одній із багатоповерхівок Балаклії. Один із них стоїть прямо на російському триколорі. Над ними розвивається прапор України.

"Місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано! Російські окупаційні війська відійшли", — сказав військовослужбовець.

Він також назвав дату запису відео: 8 вересня, 16.00.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся!" — Підписав відео Зеленський.

[ + – ] Звіт ЗСУ про звільнення Балаклії

Зазначимо, що російські ЗМІ продовжують стверджувати, що Балаклія перебуває під контролем військ РФ. Так, прокремлівське інформаційне агентство " РИА Новости " о 22:31 за київським часом опублікувало пост, у якому з посиланням на главу окупаційної адміністрації Харківської області повідомляється, що ЗСУ нібито було відкинуто від міста.

[ + – ] Реакція россійських ЗМІ

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ вразили понад 400 цілей РФ за допомогою HIMARS. Українські сили досягли сталого прогресу в контрнаступі, уникнувши надмірного розтягування своїх угруповань по лінії фронту, зазначив генерал Марк Міллі після зустрічі в Рамштайні.

Ще нагадаємо, що ЗСУ знищили черговий російський танк Т-90М "Прорив". Для українських військових це вже третій Т-90М "Прорив", знищений з початку вторгнення. Примітно, що всі вони вражені на Харківщині.