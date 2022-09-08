ЗСУ знищили черговий російський танк Т-90М "Прорив" (відео)

Для українських військових це вже третій Т-90М "Прорив", знищений з початку вторгнення. Примітно, що всі вони вражені на Харківщині.

Бійці ЗСУ знову знищили останню версію російського танка Т-90М "Прорив". Про це повідомляє Defense Express.

У мережі опублікували відео зі знищенням вже третього танка Т-90М "Прорив". Перше підтверджене знищення російського танка було в районі села Козача Лопань під Харковом у травні. Потім у районі Ізюма в липні. Українські військові продовжують "демілітаризацію" російської армії та до скарбнички додався третій танк, який знищили на Харківському напрямку.

На відео видно, як російський танк веде стрілянину на околиці невідомого населеного пункту. Через деякий час танк знищується з підривом боєкомплекту. У виданні припускають, що бійці ЗСУ могли вразити танк із протитанкової керованої ракети з ПТРК "Стугна", "Фагот", "Корсар" чи західних Milan, чи TOW. Такого висновку вони дійшли через характер і швидкість ураження снаряда Т-90М "Прорив".

Т-90М "Прорив" — це один із найтехнологічніших і боєздатних танків у ЗС РФ. Російська армія отримала до ста таких танків. Насправді "Прорив" — це модифікація Т-90, який є модифікацією Т-72. Танк оснастили новою вежею, потужнішим двигуном, динамічним захистом "Релікт" і багатоканальним прицілом.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що ЗС РФ перекинули найновіший Т-90М на харківський напрямок. Потім 5 травня журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото знищеного Т-90М.