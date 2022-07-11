Українські військові знищили другий російський танк Т-90М "Прорив" (відео)

На Ізюмському напрямку бійці Холодноярської бригади зафіксували на відео один із найсучасніших танків в армії ворога.

Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" знищили три танки російських військ, серед яких був один із найтехнологічніших танків ЗС РФ Т-90М "Прорив". Про це повідомляє Defense Express.

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На знятому з дрона відео видно кілька російських танків, які були покинуті й знищені. Як пишуть у виданні, десь у районі Ізюма. Один із танків був перевернутий, а другий, найімовірніше, є танком Т-90М "Прорив".

У телеграм-каналі "Інформація" автор знайшов доказ того, що на відео саме один із найсучасніших танків ворожих військ. На його лівому борту в кормовій частині стоїть допоміжна силова установка ДГУ7-27. Також видає "Прорив" велика вежа та панорамний приціл.

[ + – ] Додаткова силова установка в кормовій частині лівого борту

Т-90М "Прорив" — це один із найтехнологічніших і найбоєздатніших танків у ЗС РФ. На озброєнні російської армії перебувають близько 100 танків Т-90М. Він є модернізацією базового Т-90, який, зі свого боку, є модернізацією Т-72. "Прорив" отримав нову вежу, потужнішу силову установку, багатоканальний приціл, а також динамічну систему захисту "Релікт" із протикумулятивними екранами.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що ЗС РФ перекинули найновіший Т-90М на харківський напрямок. Потім 5 травня журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото знищеного Т-90М.