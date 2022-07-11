Украинские военные уничтожили второй российский танк Т-90М "Прорыв" (видео)

На Изюмском направлении бойцы Холодноярской бригады зафиксировали на видео один из самых современных танков в армии врага.

Воины 93-й бригады "Холодный Яр" уничтожили три танка российских войск, среди которых был один из самых технологичных танков ВС РФ Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает Defense Express.

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На снятом с дрона видео видны несколько российских танков, которые были покинуты и уничтожены. Как пишут в издании, где-то в районе Изюма. Один из танков был перевернут, а второй, вероятнее всего, является танком Т-90М "Прорыв".

В телеграм-канале "Информация" автор нашел доказательство того, что на видео именно один из самых современных танков вражеских войск. На его левом борту в кормовой части стоит вспомогательная силовая установка ДГУ7-27. Также выдает "Прорыв" большая башня и панорамный прицел.

[ + – ] Дополнительная силовая установка в кормовой части левого борта

Т-90М "Прорыв" — это один из самых технологических и боеспособных танков в ВС РФ. На вооружении российской армии находится около 100 танков Т-90М. Он представляет собой модернизацию базового Т-90, который в свою очередь является модернизацией Т-72. "Прорыв" получил новую башню, более мощную силовую установку, многоканальный прицел, а также динамическую систему защиты "Реликт" с противокумулятивными экранами.

Напомним, 25 апреля стало известно, что ВС РФ перебросили новейший Т-90М на харьковское направление. Затем 5 мая журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото уничтоженного Т-90М.