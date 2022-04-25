Войска РФ перебросили новейший Т-90М "Прорыв" на харьковское направление (фото)

На бронетехнике установлена "Накидка" — это специальное покрытие для уменьшения теплового излучения танка.

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Российская армия ввела новейшую модификацию танка Т-90М "Прорыв" на харьковском направлении. Об этом сообщает "Милитарный".

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Войска Росгвардии опубликовали видео из Харьковской области в селе Козачая Лопань. На видео попала новейшая модификация Т-90М "Прорыв" с комплектом "Накидка" — специальное покрытие для уменьшения теплового излучения танка. Она должна снизить заметность бронетехники для высокоточного оружия.

[ + – ] Т-90М "Прорыв" с "Накидкой"

Т-90М "Прорыв"

Данная модификация танков поступала на вооружение ВС РФ в 2020-2021. Всего их существует меньше 40 единиц в 2-й Таманской мотострелковой дивизии, 27-й мотострелковой дивизии и в Казанском танковом училище.

"Прорыв" — это один из вариантов модернизации танка Т90А. Ключевой особенностью является новая конструкция башни с многослойным бронированием и размещением боекомплекта за границами боевого отделения. В танке также установлена автоматизированная система управления огнем "Калина". Силовая установка танка — 1130 лошадиных сил.

Также в нем стоит динамическая защита "Реликт". Заявлялось и об установке комплекса активной защиты (против ПТУРов) "Арена-М".

Подчеркивается, что данная модификация ВСУ в качестве трофейной еще не захватывали.

Напомним, по данным Washington Post, ВСУ сейчас имеет больше танков, чем российская армия.

Ранее росСМИ опубликовали видео переправы в районе Изюма. Она была усеяна брошенной и уничтоженной техникой ВС РФ.