RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Війська РФ перекинули новий Т-90М "Прорив" на харківський напрямок (фото)

6530
танки рф
На танку встановлено комплекс "Накидка"

На бронетехніці встановлено "Накидку" — це спеціальне покриття для зменшення теплового випромінювання танка.

Російська армія ввела нову модифікацію танка Т-90М "Прорив" на харківському напрямку. Про це повідомляє "Мілітарний".

Війська Росгвардії опублікували відео з Харківської області у селі Козача Лопань. На відео потрапила найновіша модифікація Т-90М "Прорив" із комплектом "Накидка" — спеціальне покриття для зменшення теплового випромінювання танка. Вона має знизити помітність бронетехніки для високоточної зброї.

танки рф
Т-90М "Прорив" з "Накидкою"

Т-90М "Прорив"

Ця модифікація танків надходила на озброєння ЗС РФ у 2020-2021. Усього їх існує менше 40 одиниць у 2-й Таманській мотострілецькій дивізії, 27-й мотострілецькій дивізії та в Казанському танковому училищі.

"Прорив" — це один із варіантів модернізації танка Т90А. Ключовою особливістю є нова конструкція вежі з багатошаровим бронюванням та розміщенням боєкомплекту за межами бойового відділення. У танку також встановлено автоматизовану систему управління вогнем "Калина". Силова установка танка — 1130 кінських сил.

Також у ньому стоїть динамічний захист "Релікт". Заявлялося і про встановлення комплексу активного захисту (проти ПТУРів) "Арена-М".

Наголошується, що цю модифікацію ЗСУ, як трофейну, ще не захоплювали.

Нагадаємо, за даними Washington Post, ЗСУ зараз має більше танків, ніж російська армія.

Раніше росЗМІ опублікували відео переправи у районі Ізюма. Вона була усіяна кинутою і знищеною технікою ЗС РФ.