РосЗМІ показали переправу через річку в районі Ізюма, завалену технікою ЗС РФ (відео)

На кадрах видно знищені БТР, транспорт, затоплені танки й іншу ворожу бронетехніку.

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Російський телеканал RT опублікував відео переправи через річку Сіверський Донець, що поділяє Ізюм.

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Цікаво, що пропагандистський сюжет містить у собі те, якою ціною обійшлася російським військам переправа через річку. На відеокадрах видно, що по обидва боки берега видно знищені/затонули танки, БТРи та низку іншої техніки.

Зважаючи на все, ЗС РФ влаштували переправу через річку, щоб обійти Ізюм. Видання Defense Express також припускає, що для наведення переправи частину техніки окупанти відтягли. На відео ситуацію навколо річки видно лише частково, тому ймовірно, що масштаби втрат іще більші.

Зазначимо, що саме з ізюмського напрямку російські війська можуть розпочати битву за Донбас, атакувавши далі Слов'янськ і Краматорськ для оточення угруповання ЗСУ в зоні ООС.

Нагадаємо, українські військові вперше застосували ТОС-1 "Солнцепек" щодо російських військ у районі Ізюма. ЗС РФ вдалося зайняти місто та просунутися на кілька кілометрів у напрямку Слов'янська.

4 квітня дослідники CIT підтвердили перекидання військ РФ із Києва на Донбас через ізюмський напрямок.