Українські військові вперше застосували ТОС-1 "Солнцепек" по російських військах

Як заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, вогонь вівся на Ізюмському напрямку, де ЗСУ тримають оборону від ЗС РФ.

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Українські військові на Ізюмському напрямку застосували російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" по військах агресора. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За словами Братчука, бійці ЗСУ вперше відстрілялися по позиціях ЗС РФ в Ізюмському напрямку. Українська армія веде тяжкі бої з російськими військами.

Також спікер ОВА додав, що боєкомплект і машина, що заряджає, у розпорядженні військ також є.

Раніше бійці 93-ї бригади ЗСУ захопили транспортно-заряджувальну машину для установки під час боїв під Харковом.

ТОС-1А "Солнцепек" — це російська важка вогнемета система залпового вогню 220-мм калібру, побудована на базі танка Т-72. Вона веде вогонь запальними або термобаричними снарядами з 24 напрямних.

Нагадаємо, 4 квітня ЗСУ отримали новий трофей — станцію розвідки СНАР-10М1.

23 березня ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій РЕБ "Красуха-4", яка здатна виявляти та блокувати радари в радіусі 300 км.