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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські військові вперше застосували ТОС-1 "Солнцепек" по російських військах

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бої в родзинках
Стрілянина з ТОС-1А "Солнцепек"

Як заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, вогонь вівся на Ізюмському напрямку, де ЗСУ тримають оборону від ЗС РФ.

Українські військові на Ізюмському напрямку застосували російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" по військах агресора. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За словами Братчука, бійці ЗСУ вперше відстрілялися по позиціях ЗС РФ в Ізюмському напрямку. Українська армія веде тяжкі бої з російськими військами.

Також спікер ОВА додав, що боєкомплект і машина, що заряджає, у розпорядженні військ також є.

Раніше бійці 93-ї бригади ЗСУ захопили транспортно-заряджувальну машину для установки під час боїв під Харковом.

ТОС-1А "Солнцепек" — це російська важка вогнемета система залпового вогню 220-мм калібру, побудована на базі танка Т-72. Вона веде вогонь запальними або термобаричними снарядами з 24 напрямних.

Нагадаємо, 4 квітня ЗСУ отримали новий трофей — станцію розвідки СНАР-10М1.

23 березня ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій РЕБ "Красуха-4", яка здатна виявляти та блокувати радари в радіусі 300 км.