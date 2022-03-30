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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські військові захопили вогнеметну установку "Солнцепек" під Харковом (фото)

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трофейний сонцепек
Фото: Генштаб ЗСУ | Транспортно-зарядна машина "Солнцепека"

Бійці з 93-ї бригади влаштували засідку військам РФ, тому вони кинули частину важкої вогнеметної установки.

Військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" захопили транспортно-заряджувальну машину важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Хвалені "Солнцепеки", якими лякали українців, і навіть зняли однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять покинутими в українських полях", — пишуть у пресслужбі.

захоплення сонця

Вказується, що колона ЗС РФ йшла по Харківській області, отримала відсіч. Ворожі війська почали розбігатися. Вони намагалися вийти в бік кордонів РФ, але в тилу на них вже чекали бійці 93-ї бригади.

На фото транспортно-зарядна машина зі складу "Солнцепека", крім неї має бути ще транспортна та пускова машина.

ТОС-1А "Солнцепек" — це російська важка вогнемета система залпового вогню 220-мм калібру, побудована на базі танка Т72. Вона веде вогонь запальними або термобаричними снарядами з 24 напрямних.

Нагадаємо, 23 березня ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій РЕБ "Красуха-4", яка здатна виявляти та блокувати радари в радіусі 300 км.

Раніше повідомлялося, що українські військові захопили командирську модифікацію Т-80КК ЗС РФ.