Украинские военные заполучили огнеметную установку "Солнцепек" под Харьковом (фото)

Бойцы из 93-й бригады устроили засаду войскам РФ, поэтому они бросили часть тяжелой огнеметной установки.

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Военные 93-й отдельной механизированная бригада "Холодный Яр" захватили транспортно-заряжающую машину тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев, и даже сняли одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенными в украинских полях", — пишут в пресс-службе.

Указывается, что колонна ВС РФ шла по Харьковской области, получила отпор. Вражеские войска начали разбегаться. Они пытались выйти в сторону границ РФ, но в тылу их уже ждали бойцы 93-й бригады.

На фотографии транспортно-заряжающая машина из состава "Солнцепека", кроме нее должна быть еще транспортная и пусковая машина.

ТОС-1А "Солнцепек" — это российская тяжелая огнеметная система залпового огня 220-мм калибра, построенная на базе танка Т72. Она ведет огонь зажигательными или термобарическими снарядами из 24 направляющих.

Напомним, 23 марта ВСУ захватили одну из самых мощных станций РЭБ "Красуха-4", которая способна обнаруживать и блокировать радары в радиусе 300 км.

Ранее сообщалось, что украинские военные захватили командирскую модификацию Т-80УК ВС РФ.