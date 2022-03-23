ВСУ захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы ВС РФ (фото)

"Красуха-4" способна обнаруживать и блокировать различные радары на дистанции до 300 км. Находка может заинтересовать западные спецслужбы.

Украинские военные захватили командный модуль системы РЭБ "Красуха-4", что может стать золотой жилой для разведки. Об этом сообщает милитари отдел The Drive.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Бойцы захватили командный пункт за пределами Киева. Военные обнаружили одну из двух машин "Красухи-4" под номером 1RL257. Полный комплекс состоит из двух машин на базе грузовиков КАМАЗ-6350.

[ + – ] Захваченный командно-штабный модуль "Красухи-4"

На фотографии контейнера видно, что он лежит на боку с ветками деревьев наверху, но неясно, отражает ли это преднамеренную попытку спрятать его или просто он в таком виде после какого-то нападения или аварии. Имеются повреждения командно-штабного модуля, особенно по части нижней кромки рамы. Люки доступа на видимой стороне отсутствуют. При этом в издании пишут, что в целом состояние модуля хорошее.

Как пишут в издании, даже половина системы "Красуха-4" может иметь большое значение для войск РФ с оперативной точки зрения. Это одна из самых мощных мобильных систем РЭБ в ВС РФ.

Заявленная максимальная дальность поражения наземных и воздушных целей составляет от 150 до 300 километров, в зависимости от окружающей среды. Она способна обнаруживать и блокировать:

радары

обзорные радар

бортовые радиолокационные датчики изображения

активные радиолокационные головки самонаведения

высотомеры в ракетах

Размещение "Красухи-4" в непосредственной близости от Киева имело бы смысл, чтобы затруднить украинским силам и их международным партнерам поиск и нацеливание на российские подразделения в этом районе с помощью радара.

Автор предполагает, что подобную установку однозначно хотели бы заполучить спецслужбы США и других стран Запада для изучения.

Напомним, по данным Генштаба, во время штурма Мариуполя российский отряд спецназа РФ потерял 90% живой силы.

Ранее сообщалось, что украинские военные захватили командирскую модификацию Т-80УК ВС РФ.