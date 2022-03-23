Во время штурма Мариуполя отряд спецназа РФ потерял 90% живой силы - Генштаб ВСУ

По некоторым направлением враг РФ активно использует ракеты, но ВСУ сдерживают оккупантов.

По состоянию на 6:00 23 марта, украинские силы продолжают оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Об этом сообщает утренняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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На Восточном направлении украинские войска работают в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Украинские силы не дают врагу возможности возобновить наступательную операцию в направлении Славянска и Лозовой. ВСУ сдерживает продвижение врага в направлении Запорожья и не дает оккупантам продвинуться в направлении Попасного и Курахово. Происходит круговая оборона Мариуполя.

На Северо-Восточном направлении основные силы работают над прикрытием границы. Украинская оборона сдерживает российских захватчиков в районе населенного пункта Малин. Вооруженные силы удерживают оборону Чернигова и сдерживают продвижение врага в направлении Киева.

На Юго-Восточном направлении идет оборонная операция, поддержка сухопутных войск и оборона морских портов в Черноморский зоне. Оборона Николаева и области продолжается.

Украинские силы сдерживают войска оккупантов по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку. Российские силы активно используют авиацию и ракеты.

Воздушные силы ВСУ отразили ракетные удары оккупантов. За последние сутки было поражено более 17 целей врага — 6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. Также авиация ВСУ нанесла сокрушительные удары по военной технике и живой силе оккупанта РФ.

В РФ продолжается скрытая мобилизация, а в Беларуси оппозиционные силы и население частично вывели из строя ж\д сообщение с Украиной. Также по информации Генштаба, на территории Беларуси наблюдается активное перемещение техники РФ и ее накопление вдоль границы с Украиной.

Российские оккупанты деморализованы. К примеру, во время штурма Мариуполя в одном из отрядов спецназа РФ менее 10% личного состава продолжило участие в войне. Остальные убиты, ранены или больны.

Напомним, российская армия на западе Киевской области вынуждена отступать, так как осталась "в котле" и без снабжения. По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, врага удалось окружить в треугольнике Бородянка — Ирпень — Макаров.

В свою очередь, в Пентагоне считают, что ВСУ способны вернуть свои территории. Об этом говорят ссылаясь на случаи, когда украинцы боролись за возвращение Херсона, а также сумели оттеснить россиян с северо-востока Николаева, чтобы передислоцироваться к югу от города.