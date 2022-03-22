Без снабжения и в "котле": армия РФ вынуждена отступать на западе Киевской области (карта)

Журналист Андрей Цаплиенко полагает, что украинским военным удастся окружить врага в треугольнике Бородянка — Ирпень — Макаров.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 марта сообщал об освобождении поселка Макаров под Киевом. В населенном пункте остались сплошные руины, сожженная техника и воронки на дорогах от разрывов снарядов.

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Украинский Telegram-канал "Вертикаль" 22 марта написал, что украинские военные отрезали снабжение группировки армии агрессора возле Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

"ВСУ не дали оркам форсировать речку Ирпень, попытки подвоза боеприпасов накрываются нашей артиллерией. У россиян встает задача отступать к Чернобыльской зоне", — писали в канале.

[ + – ] Россияне могут начать отступать к Чернобыльской зоне

Киевская областная военная администрация в этот же день заявила, что четыре села области — Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка — находятся на грани гуманитарной катастрофы из-за постоянных обстрелов войск РФ (села отмечены на карте).

[ + – ] Четыре села Киевской области находятся на грани гуманитарной катастрофы

Это может указывать на то, что в данных населенных пунктах находятся Вооруженные силы Украины.

Канадский консультант по системному администрированию, сетям и безопасности ExitCertified Майкл МакКей публиковал карту, судя по которой российские военные могут оказаться в окружении.

[ + – ] Карта "котла" для российских оккупантов

Украинский журналист Андрей Цаплиенко пришел к выводу, что ВС РФ могут оказаться в "котле" в треугольнике Бородянка — Ирпень — Макаров. По его данным, официальной информации об этом еще не поступало.

[ + – ] Армия РФ может оказаться в "котле"

Вечером 21 марта владелица конно-спортивного клуба "Александрия" в Гостомеле рассказала, что захватчики, находившиеся на территории конюшни в течение 10 дней, 13 марта "разнесли ее в щепки" и сожгли животных.

Напомним, что по состоянию на 18 марта ВСУ смогли отбросить вражеские силы от столицы со стороны правого берега Днепра на 70 километров.

Фокус писал 13 марта об обстреле войсками РФ из артиллерии психоневрологического интерната в Пуще-Водице. Один из снарядов попал в помещение морга.