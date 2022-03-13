В Пуще-Водице войска ВС РФ расстреляли психоневрологический интернат

Взрывами повреждены морг, котельная и жилой корпус психоневрологического интерната в Пуще-Водице.

Технические строения психоневрологического интерната были обстреляны противником из артиллерии. Администрация заведения утверждает, что персонал и больные были заблаговременно эвакуированы в безопасное место, — сообщает пресс-служба КМДА.

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Один снаряд попал в помещение котельной, в результате повреждена крыша, и у здания есть внутренние повреждения. Второй снаряд попал в помещение морга.

Жилой корпус психоневрологического интерната был частично поврежден ударными волнами от взрывов. В настоящее время, на территории заведения работают специалисты, которые выясняют, не осталось ли на территории взрывоопасных предметов.

Пятью днями ранее, из Пуще-Водицы были эвакуированы 5000 человек.

Как сообщал ранее Фокус, под Киевом в результате обстрела погиб журналист, который имел при себе удостоверение сотрудника The New York Times.

В результате авиаудара по Яворовскому полигону были убиты 35 человек, 134 — ранены.