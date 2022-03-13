В результате авиаудара по Яворовскому полигону погибли 35 человек, 134 были ранены, — ОГА

За неделю до обстрела советник главы ОП Михаил Подоляк посещал стратегический объект во Львовской области и публиковал в соцсетях снимок с полигона.

35 человек погибли в результате авиаудара по территории Яворовского военного полигона, который был осуществлен 13 марта. Свежую информацию обнародовала пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

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На территории Международного центрf миротворчества и безопасности, по состоянию на 12:00, сотрудники ГСЧС ликвидировали почти все пожары, а взрывотехники продолжают исследовать периметр стратегического объекта.

По уточненным данным Львовской ОГА, жертвами авиаудара по Яворовскому военному полигону стали 35 человек, еще 134 получили различные ранения и были госпитализированы.

"Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, следите только за официальными сообщениями. От имени всей Львовщины выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы не забудем ни одного Героя и не простим ни одного оккупанта!", — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что 6 марта на территории Яворовского военного полигона приезжал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Последний в своем микроблоге Twitter даже опубликовал фотографию, которая была сделана на территории стратегического объекта.

[ + – ] Подоляк и Арахамия выставляли фото с Яворовского полигона за неделю до авиаудара

Напомним, российские войска совершили авиаудар по Яворовскому военному полигону в воскресенье, 13 марта. Сперва местные власти сообщали, что в результате обстрела оккупантов погибли 9 человек.

Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что авиаудар по полигону осуществили российские самолеты, которые вылетели из Саратова в акваторию Черного моря. Всего, по данным городского головы, вражеская авиация выпустила 30 крылатых ракет.