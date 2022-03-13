Войска РФ нанесли авиаудар по Яворовскому полигону, 9 человек погибли, — Львовская ОГА
В результате атаки российских военных еще 57 человек получили различные ранения. По данным Львовской ОГА, атака была совершена самолетами из Саратова, которые не заходили на территорию Украины.
В воскресенье, 13 марта, войска РФ нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, оккупанты запустили, по меньшей мере, 8 ракет по стратегическому объекту, который более известный как "Яворовский военный полигон".
Информация о пострадавших и жертвах в результате авиаудара по Международному центру миротворчества и безопасности сейчас уточняется. Садовый пообещал в ближайшее время опубликовать новые подробности атаки на стратегический объект и призвал граждан не публиковать фото- и видеоматериалы с места обстрела.
Позже мэр Львова уточнил, что войска РФ нанесли авиаудар по военному полигону, который расположен в 20 километрах от границы с Евросоюзом и НАТО. В этом контексте Садовый обратился к президенту США Джо Байдену и генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу с призывом оказать Киеву военную помощь, а также закрыть небо над над Украиной.
"Джо Байден, Йенс Столтенберг, вы понимаете, что война ближе, чем вы себе представляете? Россия уже на вашей границе", — написал мэр Львова в своем Facebook.
Председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий позже на брифинге сообщил, что в результате авиаудара по Яворовскому военному полигону погибли 9 человек. Еще 57 граждан получили различные ранения и травмы.
По его словам, авиаудар был осуществлен с использованием самолетов из российского Саратова, которые совершили атаку без захода на территорию Украины. Козицкий в ходе брифинга также добавил, что оккупанты выпустили по Львовской области около 30 ракет, часть из которых была уничтожена украинскими средствами ПВО.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на территории Международного центра миротворчества и безопасности, который был обстрелян войсками РФ, работают иностранные инструкторы.
"Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры,чтобы остановить это. Закройте небо!", — добавил глава Минобороны в своей публикации.
Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 марта российские войска обстреляли эвакуационный поезд на Донбассе. Авиаудар был осуществлен в районе станции Брусин в Донецкой области. В результате обстрела погибла проводница эвакуационного рейса "Краматорск-Лиман", еще одна женщина получила ранения.
Вечером 12 марта Главное управление разведки сообщало о том, что оккупанты под Киевом расстреляли колонну женщин с детьми. В результате атаки погибли семеро человек, в том числе ребенок.