Войска РФ нанесли авиаудар по Яворовскому полигону, 9 человек погибли, — Львовская ОГА

В результате атаки российских военных еще 57 человек получили различные ранения. По данным Львовской ОГА, атака была совершена самолетами из Саратова, которые не заходили на территорию Украины.

В воскресенье, 13 марта, войска РФ нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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По его словам, оккупанты запустили, по меньшей мере, 8 ракет по стратегическому объекту, который более известный как "Яворовский военный полигон".

Информация о пострадавших и жертвах в результате авиаудара по Международному центру миротворчества и безопасности сейчас уточняется. Садовый пообещал в ближайшее время опубликовать новые подробности атаки на стратегический объект и призвал граждан не публиковать фото- и видеоматериалы с места обстрела.

Позже мэр Львова уточнил, что войска РФ нанесли авиаудар по военному полигону, который расположен в 20 километрах от границы с Евросоюзом и НАТО. В этом контексте Садовый обратился к президенту США Джо Байдену и генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу с призывом оказать Киеву военную помощь, а также закрыть небо над над Украиной.

"Джо Байден, Йенс Столтенберг, вы понимаете, что война ближе, чем вы себе представляете? Россия уже на вашей границе", — написал мэр Львова в своем Facebook.

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Председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий позже на брифинге сообщил, что в результате авиаудара по Яворовскому военному полигону погибли 9 человек. Еще 57 граждан получили различные ранения и травмы.

По его словам, авиаудар был осуществлен с использованием самолетов из российского Саратова, которые совершили атаку без захода на территорию Украины. Козицкий в ходе брифинга также добавил, что оккупанты выпустили по Львовской области около 30 ракет, часть из которых была уничтожена украинскими средствами ПВО.

[ + – ] В результате авиаудара по Яворовскому полигону погибли 9 человек, - ОГА

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на территории Международного центра миротворчества и безопасности, который был обстрелян войсками РФ, работают иностранные инструкторы.

"Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры,чтобы остановить это. Закройте небо!", — добавил глава Минобороны в своей публикации.

[ + – ] Резников назвал террористической атакой обстрел Яворовского военного полигона

Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 марта российские войска обстреляли эвакуационный поезд на Донбассе. Авиаудар был осуществлен в районе станции Брусин в Донецкой области. В результате обстрела погибла проводница эвакуационного рейса "Краматорск-Лиман", еще одна женщина получила ранения.

Вечером 12 марта Главное управление разведки сообщало о том, что оккупанты под Киевом расстреляли колонну женщин с детьми. В результате атаки погибли семеро человек, в том числе ребенок.