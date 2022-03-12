Войска РФ расстреляли колонну женщин с детьми в Киевской области, – ГУР Минобороны Украины

Людей хотели вывести по согласованному "зеленому" коридору. Оккупанты убили семерых человек, в их числе одного ребенка.

Российские захватчики расстреляли колонну женщин и детей при попытке эвакуации 11 марта в Киевской области. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

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По сведениям военной разведки, семь человек убили, среди них – один ребенок. Точное число пострадавших неизвестно.

[ + – ] Людей вывозили из села Перемога

Людей хотели вывести из села Перемога Барышевского района в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору.

После расстрела мирные жители вынуждены были вернуться в село Перемога. С ними практически невозможно установить связь, оказать гуманитарную и медицинскую помощь, рассказали в разведке.

Разведчики напомнили, что вопрос защиты гражданского населения при вооруженных конфликтах регулируется нормами международного гуманитарного права. В частности, четвертой Женевской конвенцией "О защите гражданского населения во время войны".

Умышленное нападение на мирное население, которое не воюет, считается военным преступлением, подчеркнули в ГУР МО.

Расстрел гражданских на трассе под Киевом

Отметим, что подтверждения информации ГУР МО о расстреле колонны мирных жителей под Киевом в других источниках на момент публикации новости не было.

В Telegram-канале "Алярм" написали о расстреле ВС РФ машины с гражданскими на трассе между Липовкой и Калиновкой Киевской области и опубликовали соответствующие фото.

На зеркалах автомобиля, который выехал из поселка Макаров, были белые флаги. Известно о двух погибших – 63-летнего мужчины и его 31-летней невестки.

Напомним, что 11 марта в Изюме враг сорвал работу гуманитарного коридора для эвакуации населения и передачи гуманитарной помощи. С утра в городе шли бои и не утихали взрывы снарядов.

Фокус ранее писал, что сервис такси Uklon запустил услугу для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий.

В Украине должны были заработать 12 "зеленых коридоров" для эвакуации и доставки гуманитарной помощи. Людей хотели вывозить из Мариуполя, Харьковской, Запорожской и Киевской областей.