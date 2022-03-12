Эвакуация с Uklon: компания объяснила, как и на каких авто могут выехать украинцы

Эвакуационные заказы принимают водители разных категорий машин, включая микроавтобусы. Пока количество пассажиров можно указать только в комментариях к заказу.

10 марта сервис такси Uklon запустил услугу для эвакуации украинцев во время войны и сейчас активно ее дорабатывает. В комментарии Фокусу компания рассказала, как ею пользоваться.

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Как объяснили в Uklon, поездки для беженцев выделены в отдельный класс Evacuation, заказы в котором видны водителям разных категорий автомобилей, в том числе микроавтобусов. Разработчики сервиса пытаются добавить возможность указывать количество пассажиров, чтобы к семьям и группам людей приезжали машины нужного типа, пока же пользователи могут указать условия поездки в комментарии при создании заказа.

В настоящее время конечную точку поездки можно выбрать исключительно пометкой на карте, что не всегда удобно, особенно в незнакомой местности или в случае с большими расстояниями. Как отмечает Uklon, вскоре в сервисе появится опция выбора другого города в поле адреса.

"Продукт Evacuation был запущен в кратчайшие сроки, учитывая ситуацию в стране. Поэтому просим пользователей сообщать о возможных проблемах работы сервиса и делиться идеями для улучшения в самом приложении через каналы обратной связи", — подчеркнула компания Uklon.

В Facebook разработчики добавили, что тариф на поездку класса "Эвакуация" повторяет тариф города, однако стоимость километража за городом удваивается. Стоимость поездки можно вручную менять при помощи специального ползунка, но повышать можно не более, чем до 5 раз от стандарта.

[ + – ] Установка точки для эвакуации в приложении Uklon Фото: Cкриншот

"Мы не берем комиссию с водителей за выполнение поездок, совершаемых в горячих точках. Также отсутствует комиссия сервиса и по заказу в пределах этих городов. Перевозки осуществляются сотрудничающими с сервисом водителями, однако, мы планируем активно привлекать и посторонних водителей, чтобы у всех, кто желает эвакуироваться, была возможность это сделать", — отмечается в заявлении Фокусу.

Ранее писали, что в приложении Uklon появился класс поездок "Эвакуация" для перевозки пассажиров из мест повышенной опасности во время войны России с Украиной. Такая услуга доступна для поездок в Киеве до железнодорожного вокзала, кроме того, в столицу можно добраться из соседних городов, пусть и за большую суму.

Сообщалось также, что в Украине должны заработать 12 "зеленых коридоров" для эвакуации людей и доставки гуманитарной помощи. В частности, вывозить мирных жителей собираются из Мариуполя, Харьковской, Запорожской и Киевской областей.

Писали также, в какие страны эвакуируются украинцы и как о них заботятся за границей. За 11 дней войны из страны выехали 1,7 млн человек, главным направлением для беженцев стала Польше, где организовали много пунктов помощи.