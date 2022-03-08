Убежать от войны. В какие страны эвакуируются украинцы и какую помощь там получают

Украинцы продолжают выезжать из охваченной войной страны. Основным направлением для беженцев остается Польша, на всей территории которой развернуты пункты помощи. Но и в других соседних государствах эвакуированным готовы оказывать поддержку.

За 11 дней войны Украину покинуло 1,7 млн человек. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет эвакуацию украинцев "самым быстрорастущим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны".

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Основные направления для бегущего от массированных обстрелов населения — соседние Польша, Венгрия, Молдова, Словакия, Румыния, а также другие европейские страны. Здесь люди могут рассчитывать на временное жилье, еду, медицинское обслуживание и вещи первой необходимости.

Поезда в европейских странах перевозят беженцев бесплатно. На сайте helpbus можно найти автобусы, курсирующие от украинских пунктов пропуска в Германию.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, считает, что Евросоюз должен подготовиться к приему около 5 млн беженцев.

"Мы должны мобилизовать все средства ЕС, чтобы помочь странам, принимающим этих людей. Нам нужно больше школ, больше центров приема, больше всего", — цитирует его слова польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

[ + – ] Евросоюзу в скором времени придется принять около 5 млн беженцев из Украины, предполагают эксперты Фото: data2.unhcr.org

Куда эвакуируются украинцы. Польша: 1 млн беженцев

С первых дней военного вторжения российской армии Польша стала главным пунктом назначения украинских беженцев. По состоянию на 9 утра 7 марта в страну въехало 1 млн 67 человек, сообщает Пограничная служба Польши.

Украинцам круглосуточно оказывают необходимую помощь в пунктах пропуска в Медыке, Дорохуске, Долгобычеве, Зосине, Гребенном, Корчевой, Будомеже и Крощенко. Здесь можно получить горячую еду, место для ночлега, теплые вещи, медикаменты и средства гигиены. Желающим выдается направление на временное проживание в Польше.

Все функционирующие лагеря для беженцев волонтеры собрали на одной карте.

Главным координационным центром для беженцев стал Перемышль. На железнодорожном вокзале города десятки людей пытаются помочь украинцам: предлагают транспорт, дают контакты хостелов либо просто забирают уставших людей к себе домой.

Тем, кто уже успел отдохнуть и пытается найти жилье в одном из польских городов, могут пригодиться специализированные группы в Facebook. Одна из наиболее многочисленных — Pomoc dla Ukrainy. Волонтеры оставляют сообщения с информацией о транспорте, забирающем людей от границы, а также дают варианты жилья. Украинцы тоже оставляют заявки с просьбой о разного рода помощи. Еще одна похожая, хоть и не такая популярная, группа Podaję Dłoń Ukrainie.

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7 марта польское правительство приняло законопроект о предоставлении помощи эвакуировавшимся украинцам. Документ призван урегулировать все вопросы о легализации беженцев в стране.

"Есть ряд решений, которые помогут эффективно заботиться о беженцах из Украины, особенно в первые дни и месяцы", — сказал Михал Дворчик, глава канцелярии премьер-министра Польши. Речь идет о легальном пребывании на территории страны в течение 18 месяцев. Каждому беженцу присвоят специальный номер с автоматическим созданием доверенного профиля. Если украинец с таким номером покинет Польшу больше, чем на месяц, он теряет свой статус в стране. Местные органы власти могут оказывать помощь беженцам по мере возможности. Законопроект также предусматривает денежные выплаты украинцам в течение 60 дней, для этого заключается договор с муниципалитетом. Ранее шла речь о 40 злотых на одного беженца в день, но окончательная сумма еще не определена.

[ + – ] Беженцы из Украины на границе с Польшей (пункт пропуска Грушев – Будомеж), 27 февраля 2022 г. Фото: УНИАН

Куда эвакуируются украинцы. Венгрия: 180 тыс. беженцев

Необходимую информацию для беженцев на территории Венгрии можно поискать на сайте Венгерской Хельсинской группы.

Начиная с 28 февраля, на венгерско-украинской границе открылись центры помощи для граждан Украины. Бесплатный ночлег на территории всей страны можно найти на карте. Здесь дается четкая информация, сколько людей хозяева готовы принять. К примеру: "Можем взять семью с 2-3 детьми. Есть детские вещи —подгузники, одежда, витамины. Мы говорим на английском" или "Примем маму с двумя детьми. Для ребенка все есть, в том числе кроватка".

Поискать подходящее жилье или другого рода помощь можно также в Facebook-группе Segítségnyújtás.

Проезд в поездах на территории Венгрии для пассажиров с украинским паспортом или удостоверением личности бесплатный. В пунктах пропуска волонтеры также готовы развозить пересекающих границу людей в разные точки назначения.

[ + – ] Беженцы из Украины на границе со Словакией (КПП "Ужгород-Вишне Немецкое") в Закарпатской области, 26 февраля 2022 г. Фото Немеш Янош / УНИАН Фото: УНИАН

Куда эвакуируются украинцы. Молдова: 83 тыс. беженцев

Основной пункт приема беженцев в Кишиневе организовали в выставочном центре Moldexpo. Здесь же волонтеры принимают одежду и продукты от местных жителей в качестве гуманитарной помощи для убежавших от войны украинцев. За все время миграции здесь зарегистрировали более 12 тыс. беженцев. Сейчас в двух павильонах центра, зале торжеств и военной части находятся около 900 человек.

6 марта стало известно, что муниципалитет Кишинева дополнительно обустраивает еще 400 мест для размещения переселенцев в здании бывшего кинотеатра и 300 мест в зале для гандбола.

"Как и в других центрах для беженцев мы с представителями HORECA будем обеспечивать ежедневное питание, а также предметы первой необходимости", — заявил генеральный примар Ион Чебан.

Как рассказывает украинское издание "Грати", на молдавской платформе 999.md (аналог украинской OLX) появилась рубрика с жильем для беженцев. Чаще всего местные в качестве арендной платы просят условный 1 евро, хотя есть и те, кто пытается нажиться на беде соседей и, наоборот, взвинчивает цены на квартиры для приезжих — до 1 тыс. евро в месяц.

За прошедшие десять дней по всей Молдове появилось много частных инициатив помощи беженцам. К примеру, комьюнити EcoVillage Moldova объединила всю громаду села Ришкова для обеспечения жильем и питанием прибывающих в страну украинцев.

Многие попавшие в Молдову не планируют оставаться здесь надолго и уезжают в другие страны. Муниципалитет Кишинева для этих целей выделил три автобуса для рейсов в Румынию и два — в Германию.

[ + – ] Беженцы из Украины на границе со Словакией (КПП "Ужгород-Вишне Немецкое") в Закарпатской области, 26 февраля 2022 г. Фото Немеш Янош / УНИАН Фото: УНИАН

Куда эвакуируются украинцы. Словакия: 128 тыс. беженцев

На границе есть несколько объектов для временного размещения людей.

В Словакии жилье лучше всего искать на специальной платформе, размещенной на сайте Министерства транспорта и строительства. Здесь есть как список государственных точек размещения, так и предложения от отелей/гостиниц.

Услуги по размещению предлагаются по всей стране. К примеру, в городке Кежмарок ночлег можно найти в музее Красного монастыря (Червены Клаштор), для беженцев есть 36 бесплатных коек. А в городе Жилина местная власть предлагает расположиться в здании Государственного камерного оркестра, там есть 9 кроватей.

Однако в основном государство предлагает для размещения большие офисные помещения, спортзалы или специально развернутые лагеря. Рядовые словаки селят беженцев в своих квартирах или загородных домах. Возможные варианты можно поискать в группе на Facebook.

Пресс-секретарь Минздрава Словакии Зузана Элиашова рассказала, что все беженцы будут бесплатно обеспечиваться лекарствами и диетическим питанием. При этом министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский отметил, что система охраны здоровья страны полностью готова к решению всех задач, связанных с миграционной волной.

[ + – ] Беженцы из Украины на границе со Словакией (КПП "Ужгород-Вишне Немецкое") в Закарпатской области, 26 февраля 2022 г. Фото Немеш Янош / УНИАН Фото: УНИАН

Куда эвакуируются украинцы. Румыния: 79 тыс. беженцев

Граждане Украины с заграничным паспортом могут въехать в страну на 90 дней. Те, кто въезжают в страну без документов, имеет право подать заявление о предоставлении убежища на пограничном пункте пропуска.

Всю необходимую информацию о пребывании в стране можно посмотреть на сайте dopomoha.ro на украинском языке.

Диана Дамша, волонтер из румынского города Бая-Маре, находящегося в 60 км от украинской границы, уже больше недели помогает украинским беженцам. Она встречает людей на пунктах пропуска и размещает их в местном центре международной общественной организации Initiatives of Change.

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"Это место, где они могут просто остановиться, поесть и отдохнуть после пересечения границы. И здесь они могут уже спокойно решить, что им делать дальше", — рассказывает общественница в комментарии Фокусу. В доме можно разместить восемь человек, и он почти всегда востребован. Люди останавливаются на одну-две ночи и уезжают дальше.

"У кого-то есть родственники в других странах, поэтому они едут в Венгрию или Германию", — объясняет Диана. Также многие просто звонят или пишут в общественный центр, чтобы проконсультироваться, узнать дополнительную информацию о передвижении по стране или нахождении в Румынии.

По словам собеседницы Фокуса, в пунктах пропуска круглосуточно находится большое количество волонтеров, которые оказывают поддержку прибывающим людям. В том числе там достаточно много переводчиков, которые помогают с коммуникацией между беженцами и чиновниками или общественниками.

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