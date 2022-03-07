Почему страдает мирное население в российско-украинской войне

Весь мир облетели кадры убитых гражданских жителей из Харькова, Ирпеня, Киева. В Мариуполе тяжелая ситуация. Город находится под постоянными обстрелами. Николаев тоже. От ракетных ударов, обстрелов с РСЗО и бомбардировок российской авиации страдают, в той или иной степени, фактически все города Украины.

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Почему так происходит?

Нужно понимать, что войны уже давным-давно не ведутся в поле. Это в позапрошлом веке встречались полки против полков на равнинах и холмах, били друг друга, и затем правители подписывали договора с учетом проигравших и победителей. Война была похожа на рыцарскую дуэль.

Современная война не такая.

Современная полномасштабная война характеризуется вовлечением в круговорот массового насилия всей нации, включая гражданское население, которое преимущественно расположено в городах. Так происходит потому что города являются не просто важными административными и инфраструктурными центрами.

Это еще и отличные крепости.

Современные военные технологии — это технологии поиска и уничтожения. Технологии охоты на людей. Если вы расположены в поле, стоя на месте часами, и не пытаетесь найти укрытие и т.д. то вы — не живец. Вы будете обнаружены и уничтожены. Причем с расстояния километров, а порой десятков и сотен километров.

А пресловутые "Калибры", так и вообще бьют на тысячи км.

Город, если не нивелирует, то очень осложняет весь процесс поиска и уничтожения целей. Город — это настоящий лабиринт, а здания — это отличные укрытия от осколков и других средств поражения. Если одна сторона город защищает, а вторая сторона город пытается взять, то они обе руководствуются в первую очередь логикой военной необходимости.

Что это такое?

Военная необходимость – принцип, по которому применение враждующими сторонами степени силы, необходимой для достижения целей войны, оправдано, т.к. при этом достигается полное подчинение противника в максимально короткие сроки с минимальными людскими, материальными и финансовыми потерями.

А как же гражданские спросите вы?

Удары по гражданским являются военным преступлением, только тогда, когда наносятся осознанно и умышленно. Если во дворе стоит танк (так как оттуда открывается хороший сектор огня) одной стороны, а вторая сторона бьет по нему артиллерией, то военного преступления здесь нет.

Даже если погибнут гражданские.

Военным преступлением это будет тогда, когда танк разместят именно с целью прикрытия его гражданскими объектами, или когда вторая сторона осознанно нанесет удар артиллерией по гражданским объектам, что бы завалами перегородить этому танку отход. Это максимально упрощенный пример, для простоты понимания.

То есть вы понимаете, грань очень тонка.

Я имею в виду грань между военной необходимостью и военным преступлением. Порой, она вообще неразличима. Для этого и существуют все эти международные инстанции и трибуналы. Это в Гааге разбираясь настрочат текстов на десятки тысяч страниц, проверив абсолютно все факты и данные.

Но погибшим гражданским от этого легче не будет.

Именно поэтому очень важно понимать следующее: если вы живете в городе, к которому линия фронта стремительно подбирается, то не ждите от воюющих сторон "рыцарского поединка". Его не будет. Будет то, что я описал выше, и если вы не решили присоединиться к сопротивлению (понимая всю серьезность и опасность), то лучше сделать все, чтобы покинуть город.

Для вашего же блага.

Не уповайте на удачу и не думайте, что враг вас не тронет, только потому что вы гражданский. Вы всего лишь еще одна вводная в рамках логики военной необходимости. Не более. Это очень важно понимать.