Украинский подарок Америке: за что Трамп должен быть бесконечно благодарен ВСУ

Там Трамп безбожно наврал, заявив, что США ничего не получили от Украины.

Я писал об этом в прошлом году, и придется снова повториться — США не просто получили от Украины "что-то", они получили (и продолжают получать) нечто абсолютно бесценное. То, что в разы дороже любых "Пэтриотов" и "Хаймарсов", вместе взятых.

Это реальный боевой опыт.

Напомню, сегодня на планете есть фактически только две армии с реальным опытом большой, долгой сухопутной и полномасштабной войны такого масштаба и интенсивности — именно армия против армии. Такой опыт ценнее любых редкоземельных камушков, потому что его нигде больше не получить — ни на каких учениях, ни на военных играх. Единственная аномалия, где он появляется, — реальная большая война стенка на стенку.

Видео дня

После Войны Судного дня в 1973 году американцы так прифигели от того, как израильтянам удалось остановить стальные лавины сирийских танков советского производства (и не просто остановить, но и перейти в наступление), что буквально замучили Иерусалим просьбами о встречах с офицерами, которые были на поле боя и принимали решения. В итоге уже в начале 1974 года американские военные специалисты из Пентагона прибыли в Израиль, где встречались с израильскими офицерами, выспрашивая у них буквально каждую мелочь. Что они видели, какие решения принимали, почему в бою поступали именно так, а не иначе, и так далее.

Американцам это было жизненно важно, потому что они ожидали великого советского наступления в Европе — такой же "стальной лавины", как на Голанских высотах, которая должна была хлынуть через Фульдский коридор. В НАТО всерьез опасались, что без применения ядерного оружия ее не остановить, но Армия обороны Израиля на практике показала, что остановить подобное наступление можно и без ядерки. Именно поэтому американцы досконально изучали каждый миллиметр и каждый момент этого опыта.

Американцы должны быть бескрайне благодарны за то, что украинцы открыты с ними и делятся уникальным опытом большой, современной войны. Что одна из самых сильных армий на планете — ВСУ — готова передавать Пентагону этот бесценный опыт.

Это уникальный капитал, и заявить, что Украина ничего США не дала, — это грубое и тупое вранье.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно