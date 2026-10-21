Украинский подарок Америке: за что Трамп должен быть бесконечно благодарен ВСУ
Утверждая, что США ничего не получили от Украины, Трамп безбожно врет, утверждает бывший редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин. Ведь благодаря ВСУ Америка имеет то, что дороже всяких "редкоземельных камушков" — реальный боевой опыт современной войны, то, что не купишь ни за какие деньги.
Там Трамп безбожно наврал, заявив, что США ничего не получили от Украины.
Я писал об этом в прошлом году, и придется снова повториться — США не просто получили от Украины "что-то", они получили (и продолжают получать) нечто абсолютно бесценное. То, что в разы дороже любых "Пэтриотов" и "Хаймарсов", вместе взятых.
Это реальный боевой опыт.
Напомню, сегодня на планете есть фактически только две армии с реальным опытом большой, долгой сухопутной и полномасштабной войны такого масштаба и интенсивности — именно армия против армии. Такой опыт ценнее любых редкоземельных камушков, потому что его нигде больше не получить — ни на каких учениях, ни на военных играх. Единственная аномалия, где он появляется, — реальная большая война стенка на стенку.
После Войны Судного дня в 1973 году американцы так прифигели от того, как израильтянам удалось остановить стальные лавины сирийских танков советского производства (и не просто остановить, но и перейти в наступление), что буквально замучили Иерусалим просьбами о встречах с офицерами, которые были на поле боя и принимали решения. В итоге уже в начале 1974 года американские военные специалисты из Пентагона прибыли в Израиль, где встречались с израильскими офицерами, выспрашивая у них буквально каждую мелочь. Что они видели, какие решения принимали, почему в бою поступали именно так, а не иначе, и так далее.
Американцам это было жизненно важно, потому что они ожидали великого советского наступления в Европе — такой же "стальной лавины", как на Голанских высотах, которая должна была хлынуть через Фульдский коридор. В НАТО всерьез опасались, что без применения ядерного оружия ее не остановить, но Армия обороны Израиля на практике показала, что остановить подобное наступление можно и без ядерки. Именно поэтому американцы досконально изучали каждый миллиметр и каждый момент этого опыта.
Американцы должны быть бескрайне благодарны за то, что украинцы открыты с ними и делятся уникальным опытом большой, современной войны. Что одна из самых сильных армий на планете — ВСУ — готова передавать Пентагону этот бесценный опыт.
Это уникальный капитал, и заявить, что Украина ничего США не дала, — это грубое и тупое вранье.
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