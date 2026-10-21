"Ливень сорвал блицкриг": Трамп высказал свою версию провала российской армии под Киевом (видео)

Дональд Трамп поразил всех заявлением о том, что российские танки могли захватить Киев за четыре часа, но застряли в грязи из-за роковой ошибки генерала. Такая версия провала наступления РФ игнорирует главное — сопротивление ВСУ, которое сорвало планы Кремля захватить украинскую столицу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска могли бы захватить Киев в первые дни полномасштабного вторжения, если бы не ошибка российского генерала и сильные дожди, превратившие поля в грязь. По его версии, российские танки застряли на размокшей земле, тогда как движение по асфальтированной дороге якобы позволило бы оккупантам добраться до украинской столицы за четыре часа.

Об этом Трамп заявил в интервью ведущему Робу Финнерти для американского телеканала Newsmax 15 октября 2026 года, а текст беседы опубликовал ресурс Roll Call.

Так, президент США упомянул российскую военную колонну, которая в начале полномасштабного вторжения двигалась в направлении Киева. По его словам, российские войска могли быстро добраться до столицы Украины по асфальтированной дороге, но командующий якобы решил свернуть в сельскую местность.

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"Если бы генерал, который, очевидно, был не очень хорошим генералом, не повернул на поля, которые были насквозь мокрыми после самого сильного дождя за десять лет, всё могло бы сложиться иначе", — сказал Трамп в интервью.

Он также заявил, что российская бронетехника увязла в грязи, которая, по его описанию, напоминала сыпучий песок. Из-за этого танки не могли двигаться в течение нескольких дней.

По мнению Трампа, если бы российские войска продолжили движение по главной дороге, они могли бы оказаться в Киеве примерно через четыре часа.

"Они оказались бы в Киеве через четыре часа, и Украина ничего не смогла бы с этим поделать", — заявил американский президент.

Он назвал решение российского командования направить войска на размытую местность серьёзной ошибкой. В то же время Трамп не привёл доказательств, подтверждающих его оценку возможного хода наступления.

Отметим, что такая версия Трампа о провале армии РФ в Украине неоднократно звучала и ранее. В частности, в июне 2026 года он уже говорил о том, что российское наступление сорвала погода. Вот только анализ событий начала полномасштабного вторжения свидетельствует о том, что причины провала российской операции были гораздо сложнее.

В материале от 28 августа 2025 года издание Euronews проанализировало заявления Трампа и сопоставило их с объяснениями военных экспертов. Журналисты пришли к выводу, что грязь действительно затрудняла передвижение российской техники в районе реки Ирпень к западу от Киева, однако сам по себе этот фактор не объясняет провал российского наступления.

Среди основных причин были:

Сопротивление ВСУ : украинские военные сорвали планы России по быстрому захвату столицы и вынудили оккупантов вести затяжные бои.

: украинские военные сорвали планы России по быстрому захвату столицы и вынудили оккупантов вести затяжные бои. Проблемы с логистикой : российские подразделения испытывали трудности с поставками топлива, боеприпасов и других необходимых ресурсов. Длинные колонны техники становились уязвимыми для украинских ударов.

: российские подразделения испытывали трудности с поставками топлива, боеприпасов и других необходимых ресурсов. Длинные колонны техники становились уязвимыми для украинских ударов. Ошибки российского командования : план вторжения предусматривал быструю операцию, но российские войска не смогли достичь ключевых целей в запланированные сроки.

: план вторжения предусматривал быструю операцию, но российские войска не смогли достичь ключевых целей в запланированные сроки. Провал операции в Гостомеле: российские силы не смогли обеспечить беспрепятственное использование аэродрома "Антонов" для быстрой переброски подкреплений. Украинское сопротивление и контратаки затруднили реализацию этого плана.

Таким образом, утверждение о том, что Россия не захватила Киев исключительно из-за погодных условий и неудачного маневра генерала, является упрощённым объяснением хода боевых действий.

Кстати, выводы журналистов издания Euronews совпадают с анализами британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) и американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Напомним, что в Вашингтоне стремятся достичь договоренностей о прекращении войны в Украине до декабрьского саммита "Группы двадцати" в Майами, а Москва пытается использовать это, чтобы склонить Киев к уступкам по Донбассу. Эксперт Фонда Карнеги Эндрю Вайс считает, что Кремль рассчитывает использовать Трампа в качестве "тарана", чтобы добиться выгодного для России политического урегулирования.

Кроме того, "Фокус" писал о том, что Трамп больше не хочет обсуждать Украину на встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в трехстороннем формате, однако главной темой переговоров он хочет сделать ядерное оружие и разоружение, а не войну в Украине. При этом президент США заявил, что Россия якобы "ничего особенного не делает" в отношении Украины, преуменьшив масштабы российской агрессии.