"Злива зірвала бліцкриг": Трамп видав свою версію провалу російської армії під Києвом (відео)

Дональд Трамп приголомшив заявою про те, що російські танки могли захопити Київ за чотири години, але застрягли в багнюці через фатальну помилку генерала. Така версія провалу наступу РФ ігнорує головне — опір ЗСУ, який зірвав плани Кремля захопити українську столицю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські війська могли захопити Київ у перші дні повномасштабного вторгнення, якби не помилка російського генерала та сильні дощі, які перетворили поля на багнюку. За його версією, російські танки застрягли на розмоклій землі, тоді як рух асфальтованою дорогою нібито дозволив би окупантам дістатися української столиці за чотири години.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю ведучому Робу Фіннерті для американського телеканалу Newsmax 15 жовтня 2026 року, а текст розмови опублікував ресурс Roll Call.

Так, президент США згадав російську військову колону, яка на початку повномасштабного вторгнення рухалася в напрямку Києва. За його словами, російські війська могли швидко дістатися столиці України асфальтованою дорогою, але командувач нібито вирішив повернути на сільську місцевість.

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"Якби генерал, який, очевидно, був не дуже хорошим генералом, не повернув на поля, які були наскрізь мокрими після найсильнішого дощу за десять років, усе могло б скластися інакше", — сказав Трамп в інтерв’ю.

Він також заявив, що російська бронетехніка загрузла в багнюці, яка, за його описом, нагадувала сипучий пісок. Через це танки не могли рухатися протягом кількох днів.

На думку Трампа, якби російські війська продовжили рух головною дорогою, вони могли б опинитися в Києві приблизно за чотири години.

"Вони були б у Києві за чотири години, і Україна нічого не змогла б із цим зробити", — заявив американський президент.

Він назвав рішення російського командування звернути на розмоклу місцевість серйозною помилкою. Водночас Трамп не навів доказів, які підтверджували б його оцінку можливого перебігу наступу.

Зазначимо, що така версія Трампа провалу армії РФ в Україні неодноразово звучала й раніше. Зокрема, у червні 2026 року він уже розповідав про те, що російський наступ зірвала погода. От тільки аналіз подій початку повномасштабного вторгнення свідчить, що причини провалу російської операції були значно складнішими.

У матеріалі від 28 серпня 2025 року видання Euronews проаналізувало твердження Трампа та зіставило їх із поясненнями військових експертів. Журналісти дійшли висновку, що багнюка справді ускладнювала пересування російської техніки в районі річки Ірпінь на захід від Києва, однак сам по собі цей чинник не пояснює провалу російського наступу.

Серед основних причин були:

Опір ЗСУ : українські військові зірвали розрахунок Росії на швидке захоплення столиці та змусили окупантів вести затяжні бої.

: українські військові зірвали розрахунок Росії на швидке захоплення столиці та змусили окупантів вести затяжні бої. Проблеми з логістикою : російські підрозділи мали труднощі з постачанням пального, боєприпасів та інших необхідних ресурсів. Довгі колони техніки ставали вразливими для українських ударів.

: російські підрозділи мали труднощі з постачанням пального, боєприпасів та інших необхідних ресурсів. Довгі колони техніки ставали вразливими для українських ударів. Помилки російського командування : план вторгнення передбачав швидку операцію, але російські війська не змогли досягти ключових цілей у заплановані строки.

: план вторгнення передбачав швидку операцію, але російські війська не змогли досягти ключових цілей у заплановані строки. Провал операції в Гостомелі: російські сили не змогли забезпечити безперешкодне використання аеродрому Антонов для швидкого перекидання підкріплень. Український опір і контратаки ускладнили реалізацію цього плану.

Таким чином, твердження, що Росія не захопила Київ лише через погоду та невдалий маневр генерала, є спрощеним поясненням перебігу бойових дій.

До речі, висновки журналістів видання Euronews узгоджуються з аналізами британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) та американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Нагадаємо, у Вашингтоні прагнуть досягти домовленостей щодо закінчення війни в Україні до грудневого саміту G20 у Маямі, а Москва намагається використати це, щоб схилити Київ до поступок щодо Донбасу. Експерт Фонду Карнегі Ендрю Вайс вважає, що Кремль розраховує використати Трампа як "таран", аби домогтися вигідного для Росії політичного врегулювання.

Також Фокус писав про те, що Трамп вже не хоче говорити про Україну на зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном. Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у тристоронньому форматі, однак головною темою переговорів він хоче зробити ядерну зброю та роззброєння, а не війну в Україні. При цьому президент США заявив, що Росія нібито "особливо нічого не робить" щодо України, применшивши масштаби російської агресії.