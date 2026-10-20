"Кремль радіє": Трамп примушує Україну капітулювати до грудня 2026 року, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп ослабив тиск на Росію, створив проблеми для України та очікує на "мирну угоду" до грудня 2026 року, повідомили медіа. Дедлайн у грудні пов'язаний з самітом G-20 у Маямі, на який може прилетіти російський диктатор Путін. Як Кремль впливав на Трампа, щоб зменшити підтримку Заходу для України та отримати капітуляцію Києва?

Кремль "тріумфує та радіє", оскільки йому вдалось відвернути Трампа від України, ідеться у матеріалі медіа The Washington Post. Крім того, росіяни вітають тиск Білого дому, коли українцям обмежили розвіддані та Starlink, а з росіян знімають санкції на пальне та танкери. Паралельно почались політичні потрясіння у Європі. В підсумку Путін очікує, що Захід ось-ось повністю відвернеться від українців та більше не буде надавати допомогу. Медіа нагадали слова президента Володимира Зеленського, який сказав, що Україна може не втриматись без підтримки західних партнерів. Тим часом Трамп планує, що Київ капітулює до грудневого саміту G-20 14-15 грудня.

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"Нещодавнє посилення тиску Трампом на Зеленського може означати, що президент США знову намагається змусити українського лідера укласти угоду на вигідних для Москви умовах", — написало медіа.

Експерт Фонду Карнегі та аналітик Ендрю Вейс пояснив, чому Трамп поспішає з укладенням угоди щодо України. За оцінкою аналітика, глава Білого дому хоче все вирішити до G-20.

"Це пов’язано з важливими подіями, що передують зустрічі G-20 у грудні. Тут насправді йдеться не про дизельне паливо чи далекобійні удари по НПЗ. Насправді йдеться про те, що Трамп думає, що може підштовхнути українців до якогось політичного врегулювання. Росіяни ж намагаються використати Трампа як таран, щоб змусити українців здати Донбас", — сказав Вейс.

Журналісти поспілкувались з анонімними джерелами у Білому домі та у Кремлі про переговори щодо України. Неназваний науковець з оточення Путіна сказав, що "лідери Росії досягли певної політичної перемоги" і що це сталось після "дуже професійної" розмови Путіна з Трампом. Представник розвідки США додав, що поворот Трампа до Путіна не був несподіванкою, бо "він дуже сприйнятлива аудиторія" і йому більше подобаються авторитарні лідери, ніж такі, як Зеленський.

"Путін має багаторічний досвід у зачаруванні та маніпулюванні іноземними лідерами, а також продемонстрував постійну здатність лестити Трампу та перетягувати його на свій бік. Російський лідер скористався побоюваннями Трампа щодо низьких рейтингів схвалення та захмарних цін на енергоносії", — сказали неназвані аналітики у коментарі WP.

Переговори щодо України — деталі тиску США

Президент України Володимир Зеленський поки не коментував інформацію про тиск Трампа, який вимагає від українців капітулювати перед Москвою. Глава української держави саме прибув у Норвегію та зустрівся зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Західні медіа повідомили, що 21 жовтня Віткофф прибуде до Санкт-Петербурга та зустрінеться з російським диктатором Путіним.

Тим часом Фокус писав про дії США, спрямовані на примус України до капітуляції. Тиск посилився після заяви Трампа про укладання угоди про дизель між США та РФ, за яким Кремль отримав можливість без проблем торгувати на світових ринках. Після цього медіа повідомили про готовність Білого дому скасувати частину санкцій з "тіньового флоту" РФ, щоб використати танкери для перевезення нафти. Паралельно стало відомо про обмеження розвідданих США, які попереджали Україну про вильоти балістичних ракет РФ: від російських ударів почали масово гинути цивільні українці. Тоді ж з'явились проблеми у роботі терміналів супутникового зв'язку Starlink та з'ясувалось, що Пентагон пригальмував постачання ракет Patriot для збиття російських "Іскандерів".

Нагадуємо, 19 жовтня Дональд Трамп зробив чергову заяву про переговори щодо України та пояснив, чому їх потрібно вести без України.