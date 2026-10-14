Зірвались бойові місії: у ЗСУ почались проблеми зі Starlink, що відомо (фото)

Волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко заявив про збій у роботі терміналів Starlink на фронті. Інформація з'явилась на тлі погроз Україні від президента США Дональда Трампа, якого підтримав власник компанії SpaceX Ілон Маск. Що відомо про ситуацію зі зв'язком у Сил оборони на лінії боїв?

У терміналів Starlink "зникав зв'язок" при переміщенні на швидкостях понад 160 км/год, ідеться у Telegram-каналі Стерненка. Через це оператори дронів Сил оборони України не змогли виконати деякі бойові завдання. При цьому волонтер уточнив, що звичайні термінали супутникового зв'язку працюють без збоїв.

Волонтер припустив, що відключення Starlink можуть бути пов'язані з рішення компанії SpaceX, яка, ймовірно, отримала вказівку від Трампа.

Відключення Starlink — Стерненко про збій 14 жовтня Фото: Скриншот

Оновлення 9:27 — Стерненко опублікував нову інформацію про проблеми зі Starlink. Бійці розповіли Стерненку, що для військових встановили обмеження 60-70 км/год.

Видео дня

Відключення Starlink — Стененко про погіршення ситуації зі швидкістю 14 жовтня Фото: Скриншот

Відключення Starlink — що відомо про збій

Українські військові, командування ЗСУ поки не писали про проблеми зі Starlink і про те, чи може це бути пов'язане з поведінкою Трампа. Втім, радник президента Сергій Бескрестнов написав, що обмеження справді з'явились. З'ясувалось, що Сили оборони не отримали офіційного попередження і через це зірвались бойові завдання.

"Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину [160 км/год]", — пояснив Бескрестнов.

Відключення Starlink — Бескрестнов про збій 14 жовтня Фото: Скриншот

Також з'явилась інформація моніторингового Telegram-каналу Exilenova+, який публікує кадри ударів по позиціях ЗС РФ та діпстрайки. Вказано, що у бот каналу надходили повідомлення про збої: уточнюється, що ішлося не про діпстрайки (не використовують Starlink), а про проблеми на лінії фронту.

"Вночі нам у бот читачі теж писали про обмеження роботи Starlink на ЛБЗ", — ішлося у дописі через кілька хвилин після заяви Стерненка.

Відключення Starlink — Exilenova+ про збій 14 жовтня Фото: Скриншот

На порталі Downdetector, який фіксує збої у роботі інтернет-сервісів, поки немає інформації про збій Starlink в Україні. На початку 2026 року справді встановили обмеження швидкості, щоб ЗС РФ не могли використовувати термінали на власних дронах, та запровадили "білі списки" для офіційних терміналів в Україні. Водночас у SpaceX є тариф для Starlink, який дозволяє роботу на швидкостях понад 160 км/год. При цьому жовтні 2026 року медіа писали про спроби диверсій на станціях Starlink у Польщі та Болгарії: невідомі особи намагались їх пошкодити. Зранку 14 жовтня стало відомо, що диверсанти підірвали одинадцять із сімнадцяти антен на секретному об’єкті поблизу Софії.

Тим часом після публікацій Маска на підтримку Трампа, який вимагає зупинити удари України по НПЗ РФ, з'явився коментар радника президента Сергія Бескрестнова. Він пояснив, що зі SpaceX налагодили ділові відносини, тому він сумнівається, що термінали Starlink вимкнуть.

Нагадуємо, у серпні президент України Володимир Зеленський звернувся до Маска щодо зняття обмежень на роботу Starlink: Фокус пояснив, який зв'язок з атаками "Іскандерів".