Сорвались боевые миссии: в ВСУ начались проблемы со Starlink (фото)

Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко заявил о сбое в работе терминалов Starlink на фронте. Информация появилась на фоне угроз в адрес Украины со стороны президента США Дональда Трампа, которого поддержал владелец компании SpaceX Илон Маск. Что известно о ситуации со связью в Силах обороны на линии боевых действий?

У терминалов Starlink "пропадала связь" при движении со скоростью свыше 160 км/ч, говорится в Telegram-канале Стерненко. Из-за этого операторы дронов Сил обороны Украины не смогли выполнить некоторые боевые задачи. При этом волонтер уточнил, что обычные терминалы спутниковой связи работают без сбоев.

Волонтер высказал предположение, что отключения Starlink могут быть связаны с решением компании SpaceX, которая, вероятно, получила указание от Трампа.

Отключение Starlink — Стерненко в сбое 14 октября Фото: Скриншот

Обновление 9:27 — Стерненко опубликовал новую информацию о проблемах со Starlink. Бойцы рассказали Стерненко, что для военных установили ограничение 60-70 км/ч.

Видео дня

Отключение Starlink — Стерненко об ухудшении ограничений скорости 14 октября Фото: Скриншот

Отключение Starlink — что известно о сбое

Украинские военные и командование ВСУ пока не сообщали о проблемах со Starlink и о том, может ли это быть связано с поведением Трампа. Впрочем, советник президента Сергей Бескрестнов написал, что ограничения действительно появились. Выяснилось, что Силы обороны не получили официального предупреждения, из-за чего сорвались боевые задачи.

"В настоящее время ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час [160 км/ч]", — пояснил Бескрестнов.

Отключение Starlink — Бескрестнов в сбое 14 октября Фото: Скриншот

Также появилась информация от мониторингового Telegram-канала Exilenova+, который публикует кадры ударов по позициям ВС РФ и дипломатических ударов. Указано, что в бот канала поступали сообщения о сбоях: уточняется, что речь шла не о дипстрайках (они не используют Starlink), а о проблемах на линии фронта.

"Ночью читатели тоже писали нам в бот об ограничениях работы Starlink на ЛБЗ", — говорилось в посте через несколько минут после заявления Стерненко.

Отключение Starlink — Exilanova+ в сбое 14 октября Фото: Скриншот

На портале Downdetector, который фиксирует сбои в работе интернет-сервисов, пока нет информации о сбое Starlink в Украине. В начале 2026 года действительно были введены ограничения скорости, чтобы ВС РФ не могли использовать терминалы на своих дронах, а также введены "белые списки" для официальных терминалов в Украине. В то же время у SpaceX есть тариф для Starlink, который позволяет работать на скоростях свыше 160 км/ч. При этом в октябре 2026 года СМИ писали о попытках диверсий на станциях Starlink в Польше и Болгарии: неизвестные лица пытались их повредить. Утром 14 октября стало известно, что диверсанты взорвали одиннадцать из семнадцати антенн на секретном объекте недалеко от Софии.

Между тем после публикаций Маска в поддержку Трампа, который требует прекратить удары Украины по НПЗ РФ, появился комментарий советника президента Сергея Бескрестнова. Он пояснил, что с SpaceX наладили деловые отношения, поэтому он сомневается, что терминалы Starlink отключат.

Напоминаем, что в августе президент Украины Владимир Зеленский обратился к Маску с просьбой снять ограничения на работу Starlink: Фокус объяснил, какая связь с атаками "Искандеров".