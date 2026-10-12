Отключение Starlink: у Зеленского ответили, грозит ли оно Украине после ультиматума Трампа

Илон Маск, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, которая является разработчиком и производителем спутниковой системы Starlink, поддержал президента США Дональда Трампа, который призвал Владимира Зеленского не бить по российским НПЗ.

Миллиардер считает, что Зеленский зашел слишком далеко. После того, как он выразил свою позицию, многие и в Украине, и за ее пределами всерьез начали опасаться, что он отключит Starlink для воюющего государства. Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов специалист по радиотехнологиям, не считает такой сценарий вероятным.

По его словам, предупреждения о возможном риске отключения Starlink звучат едва ли не ежегодно. Сейчас причиной для тревоги стали вышеупомянутые слова Маска, а слухи по поводу дальнейших решений американца активно подогревает российская сторона.

"У нас с компанией SpaceX налажены хорошие и стабильные партнерские отношения. Маск прежде всего бизнесмен, а Украина приносит компании SpaceX значительную прибыль, поэтому я уверен, что никто Starlink в Украине не отключит. Но вполне возможны и другие неожиданные варианты, например, включение Starlink для России на ее территории", — написал он.

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Буквально 10 октября члены делегации Конгресса США, которые прибыли с визитом в украинскую столицу, выступили за расширение возможностей спутниковой системы Starlink для Украины, поскольку это могло бы стать одним из дополнительных рычагов давления на Россию и укрепить позиции Киева на поле боя и в предстоящих переговорах. В частности, об этом сказал один из членов делегации республиканец сенатор-республиканец Кевин Креймер:

"Было бы хорошо, если бы Starlink открыл свою систему для наведения на другие типы целей. Это также дало бы Украине дополнительный рычаг. Чем быстрее Украина получит больше таких рычагов, тем быстрее мы сможем прийти к переговорному результату о мире на условиях, выгодных Украине".

В свою очередь главный корреспондент The Wall Street Journal по международным делам Ярослав Трофимов считает, что если Маск отключит Starlink в Украине, это обернется многими тысячами дополнительных смертей граждан этой страны на фронте, пишет "Хвиля".

Вместе с тем, пострадает и компания SpaceX, уверен он, поскольку другие государства поймут, что в настоящий кризис на нее нельзя положиться.

При этом журналист констатирует тот факт, что над РФ Starlink не работает, и ее отключение никак не повлияет на удары по нефтегазовой отрасли РФ.

Напомним, чуть менее месяца назад Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе закрытой встречи обсудили возможность использования Starlink для поражения целей на территории России. Трамп в ответ заявил, что украинцам нужно поговорить об этом с Илоном Маском.

Также сообщалось, что чиновники администрации Трампа предупредили, что украинские атаки на российские НПЗ подрывают отношения между лидерами Украины и США.