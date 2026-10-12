Відключення Starlink: у Зеленського відповіли, чи загрожує це Україні після ультиматуму Трампа

Ілон Маск, генеральний директор і головний інженер компанії SpaceX, що є розробником і виробником супутникової системи Starlink, підтримав президента США Дональда Трампа, який закликав Володимира Зеленського не наносити ударів по російських НПЗ.

Мільярдер вважає, що Зеленський зайшов занадто далеко. Після того, як він висловив свою позицію, багато хто як в Україні, так і за її межами серйозно почав побоюватися, що він відключить Starlink для держави, що веде війну. Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець з радіотехнологій, не вважає такий сценарій імовірним.

За його словами, попередження про можливий ризик відключення Starlink лунають чи не щороку. Зараз приводом для занепокоєння стали згадані вище слова Маска, а чутки щодо подальших рішень американця активно підігріває російська сторона.

"У нас із компанією SpaceX налагоджені добрі та стабільні партнерські відносини. Маск — насамперед бізнесмен, а Україна приносить компанії SpaceX значний прибуток, тому я впевнений, що ніхто Starlink в Україні не відключить. Але цілком можливі й інші несподівані варіанти, наприклад, запуск Starlink для Росії на її території", — написав він.

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Буквально 10 жовтня члени делегації Конгресу США, які прибули з візитом до української столиці, виступили за розширення можливостей супутникової системи Starlink для України, оскільки це могло б стати одним із додаткових важелів тиску на Росію та зміцнити позиції Києва на полі бою й у майбутніх переговорах. Зокрема, про це заявив один із членів делегації — сенатор-республіканець Кевін Креймер:

"Було б добре, якби Starlink відкрив свою систему для наведення на інші типи цілей. Це також дало б Україні додатковий важіль впливу. Чим швидше Україна отримає більше таких важелів, тим швидше ми зможемо досягти результату переговорів про мир на вигідних для України умовах".

У свою чергу головний кореспондент The Wall Street Journal з міжнародних питань Ярослав Трофимов вважає, що якщо Маск відключить Starlink в Україні, це призведе до багатьох тисяч додаткових смертей громадян цієї країни на фронті, пише "Хвиля".

Водночас, на його думку, постраждає й компанія SpaceX, оскільки інші держави зрозуміють, що під час нинішньої кризи на неї не можна покладатися.

При цьому журналіст зазначає, що над Росією система Starlink не працює, і її відключення жодним чином не вплине на удари по нафтогазовій галузі Росії.

Нагадаємо, трохи менше місяця тому Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі обговорили можливість використання Starlink для ураження цілей на території Росії. Трамп у відповідь заявив, що українцям слід обговорити це з Ілоном Маском.

Також повідомлялося, що чиновники адміністрації Трампа попередили, що українські атаки на російські НПЗ підривають відносини між лідерами України та США.