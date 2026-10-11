"Трамп розлючений атаками": угода про енергетичне перемир'я передбачає лише припинення ударів по НПЗ, — Axios

Угода про "енергетичне перемир'я" між Росією та Україною, яку проголосив президент США Дональд Трамп, передбачає поки лише припинення ударів по нафтопереробних заводах з боку кожної зі сторін. У Білому домі вважають, що атаки України по російських НПЗ завдають більшої шкоди стосункам Трампа з Володимиром Зеленським, аніж самій Росії.

Тільки якщо удари по нафтопереробних заводах припиняться, наступним кроком може стати угода про припинення ударів по інших об'єктах енергетичної інфраструктури, зокрема по електростанціях та електричних мережах. Про це повідомило видання Axios з посиланням на заяву представника Білого дому.

РФ ще "міркує" над угодою

Трамп очікує, що Зеленський дотримуватиметься домовленостей щодо припинення ударів по НПЗ. Однак угода "нафтопереробний завод за нафтопереробний завод", як її назвав американський високопосадовець, є не рівноцінною. У коментарі журналістам український представник повідомив, що річ у тому, що в країні є лише один НПЗ, який не працює на повну потужність внаслідок неодноразових російських обстрілів. Водночас РФ володіє розгалуженою системою НПЗ.

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"Ми імпортуємо дизельне пальне та газ. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу", — заявив представник України.

Представник Білого дому повідомив, що наразі російська сторона все ще обмірковує пропозицію щодо енергетичного перемир'я.

"Росіяни думають над цим. Скоро ми дізнаємося, чи готові вони до цього", — заявив він.

Водночас чиновники адміністрації Трампа попередили, що українські атаки на російські НПЗ руйнують стосунки між лідерами України та США. Натомість сам Кремль нібито не відчуває від них такої шкоди. Сам Трамп вважає, що що ці удари спричиняють зростання цін на бензин у США.

"Трамп справді розлючений. Він вважає, що Зеленський сприймає США як щось само собою зрозуміле", — пояснив представник Білого дому.

Видання пише, що Трамп, ймовірно, самотужки намагається домогтися укладення часткового перемир’я між Росією та Україною. Однак наразі Росія не погодилася на жодне перемир’я, а Україна прагне угоди, яка забороняє атаки на електростанції.

РФ вже порушила "енергетичне перемир'я"

Водночас вже за кілька годин після проголошення Трампа про укладення угоди російська сторона порушила її умови. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на сторінці у мережі X заявив, що РФ здійснила атаку на Харківську ТЕЦ-5 майже одразу після повідомлення президента США, тим самим порушивши "енергетичне перемир'я".

Сибіга повідомив, що доніс інформацію щодо цього у розмові з німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

"Росія порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення. Я ще раз підтвердив готовність України до повного енергетичного перемир’я, якщо Росія припинить атакувати нашу енергетичну інфраструктуру", — заявив глава МЗС.

Сибіга повідомив, що РФ одразу ж порушила "енергетичне перемир'я" Фото: Скрін

Андрій Сибіга також додав, що на російську агресію потрібно відповідати рішучими діями, зокрема додатковими пакетами військової допомоги для України, відкриттям кластерів з питань вступу до ЄС та повним використанням заморожених російських активів.

Нагадаємо, перед цим Financial Times повідомило, що США погрожують припинити закупівлю зброї для України через удари по російських НПЗ.

Раніше виданню Axios Володимир Зеленський заявив, що угода про "енергетичне перемир'я" стала несподіванкою для нього.