"Стало новиною": Зеленський прокоментував енергетичне перемир'я, оголошене Трампом

Володимир Зеленський не чув, що Київ і Москва домовилися припинити удари по енергетичних об’єктах. Однак він готовий підтримати цю ініціативу.

Заява президента США Дональда Трампа про взаємне припинення вогню щодо енергооб’єктів стала несподіванкою для Володимира Зеленського. Про це глава держави повідомив агентству Axios.

"Ця заява стала для мене новиною", — прокоментував політик.

При цьому він додав, що якщо росіяни погодяться на припинення вогню у сфері енергетики, Україна також підтримає зазначену ініціативу.

Водночас агентство зазначає, що залишається незрозумілим, чи справді Росія погодилася припинити удари по енергетичному сектору України.

Енергетичне перемир'я

У соціальній мережі Truth Social президент США повідомив, що між Україною та Росією з 11 жовтня розпочалося припинення вогню по енергетичним об'єктам й обидві сторони нібито вже погодилися на "режим тиші". Утім, американський лідер не повідомив жодних подробиць ймовірної угоди, але закликав не порушувати договір.

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Нагадаємо, у вересні під час зустрічі Трампа та Зеленського президент України наголошував, що країна готова до енергетичного перемир'я, якщо Росія припинить наносити удари по енергетиці.

Дональд Трамп, своєю чергою, закликав домовлятися й заявив, що сподівається, що до зими Україна та РФ уклали угоду.

Утім, Володимир Путін вважає пропозицію України по взаємному припиненню вогню безглуздою та зазначив, що війну "починала не Росія".