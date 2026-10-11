"Стало новостью": Зеленский прокомментировал энергетическое перемирие, объявленное Трампом

Владимир Зеленский не слышал, что Киев и Москва договорились прекратить удары по энергетическим объектам. Однако он готов поддержать эту инициативу.

Заявление президента США Дональда Трампа о взаимном прекращении огня в отношении энергетических объектов стало неожиданностью для Владимира Зеленского. Об этом глава государства сообщил агентству Axios.

"Это заявление стало для меня новостью", — прокомментировал политик.

При этом он добавил, что если россияне согласятся на прекращение огня в сфере энергетики, Украина также поддержит указанную инициативу.

В то же время агентство отмечает, что остается неясным, действительно ли Россия согласилась прекратить удары по энергетическому сектору Украины.

Энергетическое перемирие

В социальной сети Truth Social президент США сообщил, что с 11 октября между Украиной и Россией вступило в силу прекращение огня в отношении энергетических объектов и что обе стороны якобы уже согласились на "режим тишины". Впрочем, американский лидер не сообщил никаких подробностей о предполагаемом соглашении, но призвал не нарушать договор.

Видео дня

Напомним, что в сентябре во время встречи Трампа и Зеленского президент Украины подчеркнул, что страна готова к энергетическому перемирию, если Россия прекратит наносить удары по энергетическим объектам.

Дональд Трамп, в свою очередь, призвал к переговорам и заявил, что надеется, что к зиме Украина и РФ заключат соглашение.

Впрочем, Владимир Путин считает предложение Украины о взаимном прекращении огня бессмысленным и отметил, что войну "начинала не Россия".