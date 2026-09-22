Встреча Зеленского и Трампа завершилась: переговоры длились 40 минут

Беседа президентов длилась около 40 минут.

В Нью-Йорке завершился закрытый разговор президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Она продолжалась меньше часа.

После беседы с Трампом Владимир Зеленский пообщался с журналистами.

В частности, он заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетике. Президент добавил, что американская сторона передаст россиянам предложение касательно перемирия.

По его словам, Украина наносит удары по России в ответ на ее атаки, чтобы показать, что может отвечать на атаки.

В ходе разговора двух президентов обсуждался вопрос ракет к системам Patriot, которые очень нужны Украине. Когда у Зеленского спросили, получит ли Киев антибаллистику, он ответил:

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"Никто не сказал нет, но я не получил очень конкретного ответа".

Сегодня у него состоится еще одна неформальная встреча с Трампом, поскольку вечером он вместе с первой леди посетит дипломатический прием президента США для лидеров стран — участников Генассамблеи ООН.

Также Зеленский и украинская делегация проведут встречи с премьером Великобритании Энди Бернемом и премьером Японии Санаэ Такаичи.

Напомним, Зеленский тайно встретился с главой ЦРУ Ретклиффом.

Также сообщалось, что Зеленский ответил, на что он пойдет ради окончания войны.