Зеленский тайно встретился с главой ЦРУ Ретклиффом: что известно, — Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Ретклиффом. Их переговоры не были анонсированы.

Встреча Зеленского с Ретклиффом состоялась в аэропорту Шеннон в Ирландии в понедельник, 21 сентября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные об этом вопросе.

Один из высокопоставленных чиновников рассказал журналистам, что президент Украины пообщался с главой ЦРУ во время дозаправки самолетов. Однако оба источника отказались раскрывать подробности их разговора.

На момент публикации обе стороны официально не подтверждали встречу.

Стоит напомнить, что в конце августа Ретклифф с незапланированным визитом прибыл в Москву для переговоров в Кремле. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков впоследствии заявил, что этот визит был связан "с контактами спецслужб".

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Зеленский встретится с Трампом в США

Встреча Зеленского с Ретклиффом состоялась накануне анонсированных переговоров президента с главой США Дональдом Трампом. 21 сентября СМИ "РБК-Украина" сообщило, что их встреча состоится 22 сентября в Нью-Йорке. Известно, что Зеленский примет участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне президент Украины заявил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Зеленский говорил о том, что у них с главой Белого дома запланирована встреча, которая "может многое изменить". По словам украинского политика, приоритетом по-прежнему остается вопрос о мире.

Кроме того, Владимир Зеленский, комментируя переговорный процесс с Дональдом Трампом, заявил, что украинская сторона готова прекратить удары по российской энергетике. Однако при этом Киев надеется, что россияне в ответ перестанут наносить удары по украинской инфраструктуре и продовольственному экспорту.