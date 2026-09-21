Зеленський таємно зустрівся з главою ЦРУ Реткліффом: що відомо, — Reuters

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джоном Реткліффом. Їхні переговори не були анонсовані.

Зустріч Зеленського з Реткліффом відбулася в аеропорту Шеннон в Ірландії у понеділок, 21 вересня. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, обізнані із цим питанням.

Один із високопосадовців розповів журналістам, що президент України поспілкувався з главою ЦРУ під час дозаправки літаків. Проте обидва джерела відмовилися розкривати подробиці їхньої розмови.

Обидві сторони на момент публікації офіційно не підтверджували зустрічі посадовців.

Варто нагадати, що наприкінці серпня Реткліфф із неанонсованим візитом прибув до Москви на переговори у Кремлі. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков згодом заявив, що цей візит був пов'язаний "з контактами спецслужб".

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Зеленський зустрінеться з Трампом у США

Зустріч Зеленського з Реткліффом відбулася напередодні анонсованих переговорів президента з главою США Дональдом Трампом. 21 вересня медіа "РБК-Україна" повідомило, що їхня зустріч відбудеться 22 вересня у Нью-Йорку. Відомо, що Зеленський візьме участь у заходах у межах тижня високого рівня 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Напередодні президент України заявив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Зеленський говорив про те, що у них главою Білого дому запланована зустріч, яка "може багато змінити". Пріоритетом, за словами українського політика, залишається мирне питання.

Також Володимир Зеленський заявляв, коментуючи переговорний процес із Дональдом Трампом, що українська сторона готова зупинити удари по російській енергетиці. Однак при цьому Київ сподівається, що росіяни припинять у відповідь атакувати українську інфраструктуру та продовольчий експорт.