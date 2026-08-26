Чому директор ЦРУ прилітав до Москви: у Кремлі прокоментували несподіваний візит

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня був пов'язаний "з контактами спецслужб".

Кремль спершу замовчував причини візиту глави американського ЦРУ. Згодом Пєсков таки відповів на запит видання The Washington Post, пояснивши, що це були нібито "контакти спецслужб" між Росією та Сполученими Штатами Америки.

Жодні інші подробиці щодо приїзду Реткліффа речник Путіна відмовився коментувати.

Видання зауважило, що раніше у вівторок Пєсков заявляв, що Кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до московського міжнародного аеропорту "Внуково". Він казав, що російські високопосадовці не мають жодних планів щодо зустрічі з представниками адміністрації президента США цього тижня.

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Водночас у коментарі для російського інформаційного агентства "ТАСС" Пєсков заявив, що контакти глави ЦРУ з Путіним під час його поїздки до Росії нібито взагалі не планувалися.

Візит директора ЦРУ до Москви — що відомо

25 серпня видання CBS News повідомило, що американський військово-транспортний літак Boeing C-17A Globemaster III прилетів із Риги до московського аеропорту "Внуково". Зазначалося, що на борту перебував директор ЦРУ Джон Реткліфф, який прибув для зустрічей у Москві.

Видання Axios писало, що США нібито попросили Україну призупинити удари по Москві на час перебування Реткліффа. Журналіст Financial Times уточнив, що Вашингтон нібито прохав Київ не бити ракетами та дронами по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах РФ.

Журналіст Міхаель Вайс припускав, що під час візиту до Москви Реткліфф планує попередити Кремль утриматись від російської ескалації проти Європи та НАТО.

Видання The Moscow Times повідомляло, що у день візиту глави ЦРУ до Москви Путін підписав три засекречені укази.