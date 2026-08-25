Візит глави ЦРУ до Москви: Путін підписав три засекречені укази, — The Moscow Times

На тлі несподіваного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня російський диктатор Володимир Путін підписав одразу три закриті укази. Про це свідчать дані порталу правової інформації.

Згідно з даними, у цей день Путін підписав три відкриті та опубліковані укази — № 608, 609 та 610. Два стосувалися заміни російського посла в Іраку, а третій указ був про зміни у складі комісії зі справ інвалідів та ветеранів. Про це пише The Moscow Times.

При цьому, як звернуло увагу видання, напередодні, 24 серпня, Путін підписав указ під номером 604. Ним російський диктатор дозволив державі брати під "тимчасове управління" об'єкти бізнесу у Росії, якщо власники не подбали про належний захист від дронів. Тобто наступні укази під номерами 605, 606 та 607 були також підписані російським диктатором, проте не оприлюднені на порталі і наразі є закритими.

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На порталі правової інформації немає даних про укази №605, 606 та 607

Окрім того, як пише видання, заради зустрічі з директором ЦРУ Путін скасував одну з масштабних подій, заради якої готувалися "сотні людей". Про це журналістам повідомив кореспондент Кремля Олександр Юнашев, але подробиці розкривати не став.

Що відомо про зустріч Путіна з главою ЦРУ

Офіційно тему переговорів Реткліффа і Путіна не розкривали. Журналіст Міхаель Вайс припускав, що директор ЦРУ мав намір попередити Кремль утриматись від російської ескалації проти Європи/НАТО. Газета The Wall Street Journal писала, що США зібрали розвідувальні дані, що свідчать про ранню підготовку Росії до можливої військової мобілізації в Україні.

Видання Axios також писало, що США попросили Україну не бити по Москві під час візиту директора ЦРУ.

Також журналіст Financial Times повідомляв, що США попросили Україну утриматися від ударів по ще одному важливому місту у Росії.