Визит главы ЦРУ в Москву: Путин подписал три засекреченные указа, — The Moscow Times

На фоне неожиданного визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа российский диктатор Владимир Путин подписал сразу три закрытых указа. Об этом свидетельствуют данные портала правовой информации.

Согласно данным, в этот день Путин подписал три открытых и опубликованных указа — № 608, 609 и 610. Два из них касались замены российского посла в Ираке, а третий указ касался изменений в составе комиссии по делам инвалидов и ветеранов. Об этом пишет The Moscow Times.

При этом, как отметило издание, накануне, 24 августа, Путин подписал указ № 604. Им российский диктатор разрешил государству брать под "временное управление" объекты бизнеса в России, если владельцы не позаботились о надлежащей защите от дронов. То есть последующие указы под номерами 605, 606 и 607 также были подписаны российским диктатором, однако не опубликованы на портале и на данный момент являются закрытыми.

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На портале правовой информации отсутствуют данные об указах № 605, 606 и 607

Кроме того, как пишет издание, ради встречи с директором ЦРУ Путин отменил одно из крупных мероприятий, к которому готовились "сотни людей". Об этом журналистам сообщил корреспондент Кремля Александр Юнашев, однако подробности раскрывать не стал.

Что известно о встрече Путина с главой ЦРУ

Официально тема переговоров Ретклиффа и Путина не раскрывалась. Журналист Михаэль Вайс высказал предположение, что директор ЦРУ намеревался предупредить Кремль о необходимости воздержаться от эскалации конфликта со стороны России в отношении Европы/НАТО. Газета The Wall Street Journal писала, что США собрали разведывательные данные, свидетельствующие о ранней подготовке России к возможной военной мобилизации в Украине.

Издание Axios также сообщало, что США попросили Украину не наносить удары по Москве во время визита директора ЦРУ.

Кроме того, журналист Financial Times сообщил, что США попросили Украину воздержаться от ударов по ещё одному важному городу в России.