США попросили Украину не бить по Москве во время визита директора ЦРУ, — Axios

США попросили Украину приостановить удары по Москве, пока в российской столице находится директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он прибыл в Москву во вторник для переговоров с российскими чиновниками.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, перед поездкой Ретклиффа США сообщили Украине о визите высокопоставленной делегации в Москву и попросили приостановить удары, пока она находится в России.

Это первый визит Рэтклиффа в Москву после вступления в должность. Он также стал самым высокопоставленным визитом представителя администрации Дональда Трампа в Россию после января.

В ЦРУ не ответили на несколько запросов Axios по поводу визита. О поездке Рэтклиффа ранее сообщило CBS.

Рэтклифф прибыл в Москву

Рэтклифф вылетел из Вашингтона в воскресенье и сначала прибыл в Латвию на правительственном самолете США. Во вторник он отправился из Риги в Москву на самолете ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, приземлившемся в аэропорту "Внуково".

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По данным Flightradar24, самолет с серийным номером 07-7181 и позывным RCH4555 вылетел из Риги около 08:50 по московскому времени и приземлился во "Внуково" примерно в 10:04. В Ригу этот борт прибыл 23 августа.

Ранее самолет летел с военно-воздушной базы Эндрюс вблизи Вашингтона. История полетов также показывает его остановки на объединенной военной базе Макгвайр-Дикс-Лейкгерст и авиабазе Чарлстон.

Что известно о визите директора ЦРУ

По данным CBS News, источники сообщили журналистам, что Рэтклифф находится в Москве для встреч. Кто будет принимать участие в переговорах и какие вопросы будут обсуждать, пока не сообщалось.

В ЦРУ и Кремле не предоставили официальных комментариев по поводу визита и его целей. Reuters также сообщает, что американские медиа не раскрыли, с кем именно должен встречаться Рэтклифф и какие вопросы могут быть предметом переговоров.

Кто такой Джон Рэтклифф

Джон Рэтклифф – директор Центрального разведывательного управления США. Он возглавил ЦРУ 23 января 2025 г. после утверждения Сенатом.

Джон Рэтклифф Фото: CIA

До работы в разведке Рэтклифф более пяти лет являлся членом Палаты представителей США от 4-го округа Техаса. В Конгрессе он работал, в частности, в комитетах по разведке, внутренней безопасности и юстиции. В 2020-2021 годах Ретклифф также был директором Национальной разведки США.

Почему визит привлек внимание

Ранее ЦРУ уже участвовало в контактах между США и Россией по поводу обменов заключенными. В апреле 2025 года Ретклифф непосредственно взаимодействовал с российским разведчиком в ходе переговоров, завершившихся обменом американской и российской гражданки Ксении Карелиной.

CBS News также отмечает, что визит Ретклиффа проходит на фоне фактически приостановленных американо-украинских мирных переговоров, тогда как позиции сторон по ключевым вопросам остаются далекими.

Предварительные версии по цели поездки

До появления сообщения о Рэтклиффе одной из версий были возможны переговоры по Украине, однако подтверждений этому не было. Еще одной версией называли возможный обмен заключенными, поскольку американские военные самолеты уже использовались при предварительных контактах с Россией.

В то же время официально не сообщалось, что визит связан с переговорами по Украине или обменом заключенными. Reuters отмечает, что цель встреч Рэтклиффа остается неизвестной.

Украинские атаки на Москву

Напомним, в преддверии визита директора ЦРУ Москва и Московская область неоднократно становились целями атак беспилотников. В частности, 18 августа российские власти заявляли о 620 дронах в направлении Москвы и области, а 22 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 2652 БПЛА, якобы летевших в сторону столицы в течение недели.

Атаки на Москву и Подмосковье происходили также 19 и 22 августа. Во время одного из эпизодов в московских аэропортах вводили план "Ковер", а 18 августа сообщалось об атаке в районе высоток "Москва-Сити".

19 июня Фокус писал об атаке украинских дронов на объекты вблизи Москвы. По оценке военного журналиста Сергея Мисюры, операция была масштабной, а отсутствие применения ракет оставляло возможность для ее повторения.