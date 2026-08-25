США попросили Україну не бити по Москві під час візиту директора ЦРУ, — Axios

США попросили Україну призупинити удари по Москві, поки в російській столиці перебуває директор ЦРУ Джон Реткліфф. Він прибув до Москви у вівторок для переговорів із російськими посадовцями.

Про це повідомило видання Axios із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією.

За даними видання, перед поїздкою Реткліффа США повідомили Україну про візит високопоставленої делегації до Москви та попросили призупинити удари, поки вона перебуває в Росії.

Це перший візит Реткліффа до Москви після вступу на посаду. Він також став найвисокопоставленішим візитом представника адміністрації Дональда Трампа до Росії після січня.

У ЦРУ не відповіли на кілька запитів Axios щодо візиту. Про поїздку Реткліффа раніше повідомило CBS.

Реткліфф прибув до Москви

Реткліфф вилетів із Вашингтона в неділю та спочатку прибув до Латвії на урядовому літаку США. У вівторок він вирушив із Риги до Москви на літаку ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, який приземлився в аеропорту "Внуково".

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За даними Flightradar24, літак із серійним номером 07-7181 та позивним RCH4555 вилетів із Риги близько 08:50 за московським часом і приземлився у "Внуково" приблизно о 10:04. До Риги цей борт прибув 23 серпня.

Раніше літак летів із військово-повітряної бази Ендрюс поблизу Вашингтона. Історія польотів також показує його зупинки на об'єднаній військовій базі Макгвайр-Дікс-Лейкгерст і авіабазі Чарлстон.

Що відомо про візит директора ЦРУ

За даними CBS News, джерела повідомили журналістам, що Реткліфф перебуває в Москві для зустрічей. Хто саме братиме участь у переговорах і які питання обговорюватимуть, наразі не повідомлялося.

У ЦРУ та Кремлі не надали офіційних коментарів щодо візиту та його мети. Reuters також повідомляє, що американські медіа не розкрили, з ким саме має зустрічатися Реткліфф і які питання можуть бути предметом переговорів.

Хто такий Джон Реткліфф

Джон Реткліфф — директор Центрального розвідувального управління США. Він очолив ЦРУ 23 січня 2025 року після затвердження Сенатом.

Джон Реткліфф Фото: CIA

До роботи в розвідці Реткліфф понад п'ять років був членом Палати представників США від 4-го округу Техасу. У Конгресі він працював, зокрема, у комітетах із розвідки, внутрішньої безпеки та юстиції. У 2020–2021 роках Реткліфф також був директором Національної розвідки США.

Чому візит привернув увагу

Раніше ЦРУ вже брало участь у контактах між США та Росією щодо обмінів ув'язненими. У квітні 2025 року Реткліфф безпосередньо взаємодіяв із російським розвідником під час переговорів, які завершилися обміном американської та російської громадянки Ксенії Кареліної.

CBS News також зазначає, що візит Реткліффа відбувається на тлі фактично призупинених американсько-українських мирних переговорів, тоді як позиції сторін щодо ключових питань залишаються далекими.

Попередні версії щодо мети поїздки

До появи повідомлення про Реткліффа однією з версій були можливі переговори щодо України, однак підтверджень цьому не було. Ще однією версією називали можливий обмін ув'язненими, оскільки американські військові літаки вже використовувалися під час попередніх контактів із Росією.

Водночас нині офіційно не повідомлялося, що візит пов'язаний із переговорами щодо України чи обміном ув'язненими. Reuters зазначає, що мета зустрічей Реткліффа залишається невідомою.

Українські атаки на Москву

Нагадаємо, напередодні візиту директора ЦРУ Москва та Московська область неодноразово ставали цілями атак безпілотників. Зокрема, 18 серпня російська влада заявляла про 620 дронів у напрямку Москви та області, а 22 серпня мер Москви Сергій Собянін повідомив про 2652 БПЛА, які нібито летіли у бік столиці протягом тижня.

Атаки на Москву та Підмосков'я відбувалися також 19 і 22 серпня. Під час одного з епізодів у московських аеропортах вводили план "Килим", а 18 серпня повідомлялося про атаку в районі висоток "Москва-Сіті".

19 червня Фокус писав про атаку українських дронів на об'єкти поблизу Москви. За оцінкою військового журналіста Сергія Місюри, операція була масштабною, а відсутність застосування ракет залишала можливість для її повторення.