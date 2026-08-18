"Летіли 620 БпЛА": дрони масовано атакували Москву та область, у мережі пишуть про удар по складу Ozon (відео)
Всю ніч на 18 серпня безпілотники масовано атакували Московську область. Влада звітує про фіксацію щонайменше 620 дронів, які летіли у напрямку Москви та області, у регіоні фіксуються пожежі. Що відомо про наслідки обстрілу?
Атака на Москву та область почалася увечері 17 серпня і тривала упродовж усієї ночі. Вранці мер столиці РФ Сергій Собянін відзвітував, що з-поміж нібито 620 дронів щонайменше 180 російській протиповітряній обороні вдалося знищити над регіоном.
"Фахівці екстрених служб працюють на місцях падіння уламків", — повідомив Собянін, не надавши жодних подробиць про можливі влучання чи інші наслідки масованого обстрілу.
Проте у соцмережах активно поширюють кадри наслідків атаки. Як пишуть OSINT-аналітики, під ударом у Московській області опинився зокрема склад компанії Ozon, проте офіційних коментарів з цього приводу на момент публікації не було.
"Московська область, Купавна. Атакований Ozon", — повідомляють моніторингові канали.
Також OSINT-аналітики уночі писали, що дрони вдарили поблизу Московського нафтопереробного заводу. Повідомлялося зокрема, що удари прийшлися і по самому НПЗ, проте ця інформація зрештою не була підтверджена.
Окрім того, уночі OSINT-канали повідомляли, що російська протиповітряна оборона під час спроби відбиття атаки "відпрацювала" по житловій багатоповерхівці. Оглядачі пишуть, що внаслідок дії засобів радіоелектронної боротьби здійнялися верхні поверхи будівлі.
Нагадаємо, у ніч на 16 серпня дрони атакували Wildberries у Чехові Московської області РФ.
Також днями українські ракети "Фламінго" уразили завод "Прогрес" у російській Самарі.