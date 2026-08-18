"Летіли 620 БпЛА": дрони масовано атакували Москву та область, у мережі пишуть про удар по складу Ozon (відео)

Всю ніч на 18 серпня безпілотники масовано атакували Московську область. Влада звітує про фіксацію щонайменше 620 дронів, які летіли у напрямку Москви та області, у регіоні фіксуються пожежі. Що відомо про наслідки обстрілу?

Атака на Москву та область почалася увечері 17 серпня і тривала упродовж усієї ночі. Вранці мер столиці РФ Сергій Собянін відзвітував, що з-поміж нібито 620 дронів щонайменше 180 російській протиповітряній обороні вдалося знищити над регіоном.

"Фахівці екстрених служб працюють на місцях падіння уламків", — повідомив Собянін, не надавши жодних подробиць про можливі влучання чи інші наслідки масованого обстрілу.

Проте у соцмережах активно поширюють кадри наслідків атаки. Як пишуть OSINT-аналітики, під ударом у Московській області опинився зокрема склад компанії Ozon, проте офіційних коментарів з цього приводу на момент публікації не було.

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"Московська область, Купавна. Атакований Ozon", — повідомляють моніторингові канали.

Кадри наслідків нічної атаки дронів на Москву

Також OSINT-аналітики уночі писали, що дрони вдарили поблизу Московського нафтопереробного заводу. Повідомлялося зокрема, що удари прийшлися і по самому НПЗ, проте ця інформація зрештою не була підтверджена.

Уночі дрони вдарили поблизу Московського НПЗ

Окрім того, уночі OSINT-канали повідомляли, що російська протиповітряна оборона під час спроби відбиття атаки "відпрацювала" по житловій багатоповерхівці. Оглядачі пишуть, що внаслідок дії засобів радіоелектронної боротьби здійнялися верхні поверхи будівлі.

Уночі російська ППО "спрямувала" дрон у багатоповерхівку

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня дрони атакували Wildberries у Чехові Московської області РФ.

Також днями українські ракети "Фламінго" уразили завод "Прогрес" у російській Самарі.