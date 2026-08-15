Виробляє ракети-носії для супутників: "Фламінго" уразили завод "Прогрес" у Самарі

Україна уразила завод "Прогрес" у російській Самарі. Для атаки по важливому підприємству були застосовані ракети FP-5.

Вночі у суботу, 15 серпня, Сили оборони України уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі. Про це повідомляє оборонна компанія Fire Point.

Зазначається, що для ураження одного з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі були використані ракети FP-5 "Фламінго".

РКЦ "Прогрес" розробляє та виробляє ракети-носії середнього класу, зокрема сімейства "Союз-2", а також космічні апарати для дистанційного зондування Землі та наукових програм. Це підприємство, що розміщено на території авіабудівного заводу "Авиакор", являє собою комплекс цехів довжиною близько 1 км.

Видання Defense Express інформує, що на підприємстві відбувається весь технологічний цикл створення ракет-носіїв, які виводять на орбіту російські військові супутники.

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Ймовірне місце ураження Фото: Defense Express

Удар, ймовірно, прийшовся по ділянці, де відбуваються фінальні етапи виробництва ракет. Тобто, припускають у виданні, внаслідок атаки могло бути знищено як унікальне виробниче обладнання, так і майже готові ракети "Союз".

Виробничий цех, який, ймовірно, був атакований Фото: Defence Express

Удар по РКЦ "Прогрес" у Самарі: реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна завдала потужного дипстрайку по Росії, уразивши у Самарському регіоні одне з ключових підприємств у складі "Роскосмосу".

"Застосовувалися ракети "Фламінго", хороше досягнення", — наголосив Зеленський, підкресливши, що відстань від кордону до цілі складає близько 900 кілометрів.

Також "далекобійні санкції" за 700 кілометрів досягли аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ, де базуються носії ракет МіГ-31К та подолали понад 800 кілометрів, аби завдати пошкодження нафтовому об'єкту на території населеного пункту Усть-Луга у Ленінградській області.

"Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується", — підкреслив Зеленський, подякувавши за влучність.

Глава держави зауважив, що миру можливо досягнути через зменшення російського потенціалу війни, конкретними пошкодженнями конкретних об'єктів.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про влучання українських ракет FP-5 "Фламінго" у підприємство у Самарі.

Також ми інформували про вибухи, які пролунали на аеродромі "Саваслейка".