Производит ракеты-носители для спутников: "Фламинго" поразили завод "Прогресс" в Самаре

Украина нанесла удар по заводу "Прогресс" в российской Самаре. Для атаки на это важное предприятие были использованы ракеты FP-5.

Ночью в субботу, 15 августа, Силы обороны Украины нанесли удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре. Об этом сообщает оборонная компания Fire Point.

Отмечается, что для нанесения удара по одному из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли были использованы ракеты FP-5 "Фламинго".

РКЦ "Прогресс" разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса, в частности семейства "Союз-2", а также космические аппараты для дистанционного зондирования Земли и научных программ. Это предприятие, расположенное на территории авиастроительного завода "Авиакор", представляет собой комплекс цехов длиной около 1 км.

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Издание Defense Express сообщает, что на предприятии осуществляется весь технологический цикл создания ракет-носителей, выводящих на орбиту российские военные спутники.

Вероятное место поражения Фото: Defense Express

Удар, вероятно, пришелся на участок, где проходят заключительные этапы производства ракет. То есть, как предполагают в издании, в результате атаки могли быть уничтожены как уникальное производственное оборудование, так и почти готовые ракеты "Союз".

Производственный цех, который, вероятно, подвергся нападению Фото: Defence Express

Удар по РКЦ "Прогресс" в Самаре: реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина нанесла мощный удар по России, поразив в Самарской области одно из ключевых предприятий в составе "Роскосмоса".

"Использовались ракеты "Фламинго" — это хорошее достижение", — отметил Зеленский, подчеркнув, что расстояние от границы до цели составляет около 900 километров.

Кроме того, "дальнобойные санкции" на расстоянии 700 километров достигли аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ, где базируются ракетоносцы МиГ-31К, и преодолели более 800 километров, чтобы нанести ущерб нефтяному объекту на территории населенного пункта Усть-Луга в Ленинградской области.

"Наш план долгосрочных санкций против России в этой войне выполняется", — подчеркнул Зеленский, поблагодарив за точность.

Глава государства отметил, что мира можно достичь путем ослабления военного потенциала России, нанося конкретный ущерб конкретным объектам.

Напомним, Фокус сообщал о попадании украинских ракет FP-5 "Фламинго" в предприятие в Самаре.

Кроме того, мы сообщали о взрывах, прогремевших на аэродроме "Саваслейка".