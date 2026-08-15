Дроны атакуют Саваслейку: там расположена база РФ с носителями аэробаллистических ракет "Кинжал" (видео)

На аэродроме "Саваслейка" в российской Нижегородской области прогремели взрывы. В пабликах сообщают о взрывах и пожаре на военном аэродроме ВС РФ.

В настоящее время очевидцы сообщают, что на аэродроме раздались взрывы и начался пожар. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

"Продолжается атака дронов на аэродром "Саваслейка", где базируются истребители МиГ-31К, несущие аэробаллистические ракеты "Кинжал", — говорится в сообщении.

На данный момент местные власти не комментируют информацию о последствиях атаки и ударах по военному аэродрому. Из открытых источников известно, что аэродром "Саваслейка" является местом базирования самолетов МиГ-31К, которые запускают аэробаллистические ракеты "Кинжал" по территории Украины.

В то же время украинский мониторинговый канал Strategic Control отмечает, что россияне подняли в воздух 4 МиГ-31К после начала атаки на аэродром. Самолеты вылетели в сторону Татарстана, отмечают наблюдатели.

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"Четыре МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", направляющиеся на аэродром "Бегишево". Враг испугался атаки БПЛА и выводит самолеты из-под удара", — отмечают в Strategic Control.

Ранее Фокус сообщал об объемах производства ракет и целях РФ. Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий отмечает, что россияне приостановили производство ракет "Кинжал" и Х-32.

Впоследствии стало известно, как РЭБ отражает "Кинжалы" и "Искандеры". Эксперты добавляют, что такие ракеты не исчезают: они могут упасть в сотнях метров от намеченной цели и всё равно взорваться.