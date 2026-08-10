Паузы в обстрелах Украины не будет: в ГУР раскрыли объемы производства ракет и цели РФ

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий дал интервью, в котором объяснил, чего следует ожидать от россиян. В настоящее время РФ активизирует ракетные удары и не собирается снижать темп.

Вадим Скибицкий в беседе с "РБК-Украина" рассказал о мотивах и целях рекордных ударов РФ, а также о том, что в настоящее время приостановлено производство "Кинжалов" и Х-32. Впрочем, Россия выполняет план по другим ракетам и делает ставку на "шахиды" новых типов. Более того, они даже пытаются создать российский аналог Starlink.

Россия усиливает ракетные удары. В июле она запустила 153 крылатые и 198 баллистических и гиперзвуковых ракет. В ГУР Минобороны считают, что перерыва в обстрелах, скорее всего, не будет.

Последствия ракетного обстрела Одессы 9 августа Фото: Суспільне Одеса

"Они смогут сократить количество ракет, нацеленных на одну цель, но паузу вряд ли будут делать. Ведь сейчас их приоритетом является поражение одних целей, а затем они будут переключаться на другие. Однако всё будет зависеть, прежде всего, от объемов их производства — смогут ли они поддерживать нынешние темпы. Поэтому задача ГУР МО Украины вместе с другими компонентами Сил обороны — сорвать планы противника, действовать на опережение и наносить как можно большие потери агрессору", — отметил Скибицкий.

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Российские ракетные удары — РФ перевыполнила план по ракетам

В ГУР отмечают, что если раньше Москва организовывала комбинированные атаки с использованием десятков ракет различных типов и сотен дронов — чтобы "прорвать" ПВО столицы, то сейчас делает ставку на баллистические ракеты, ведь из-за войны в Иране и в Украине наблюдается дефицит перехватчиков для Patriot.

"По оценкам Главного управления разведки, по количеству запущенных крылатых ракет Х-101, "Калибр" и Х-32 июльский показатель стал вторым после февраля. Тогда россияне запустили по нам 157 таких ракет, а в июле — 153. Если же говорить о баллистических и гиперзвуковых ракетах — 9М723 из комплекса "Искандер-М", РМ-48У из С-400 и "Циркон", — то их противник запустил в июле 198. Это самый высокий показатель в этом году", — отметил Скибицкий.

Россияне перевыполнили план по производству ракет Фото: Министерство обороны РФ

По его словам, всплеск ракетных обстрелов связан с тем, что россияне долго готовились. По данным военной разведки, показатели применения ракетного вооружения со стороны россиян начали расти ещё с апреля. В апреле было 61 баллистическая ракета, в мае — 107, в июне — 134: "Помните, раньше они наносили удары с интервалом раз в десять дней? Затем — раз в неделю. Сейчас — ещё чаще. Всё зависит от количества произведённого вооружения".

По основным типам ракет РФ в настоящее время выполняет план производства — на уровне 110–120 % в месяц. Годовой план по "Цирконам" и модернизированным "Ониксам" был выполнен за семь месяцев.

"За 7 месяцев этого года они уже изготовили 33 "Циркона", это данные по состоянию на 3 августа. То же самое с "Ониксами" — по состоянию на 3 августа они изготовили уже 60 единиц", — сообщил Скибицкий.

Он также предоставил более подробную информацию: по основным типам ракетного вооружения у россиян выполнение плана за месяц в настоящее время составляет 110–120 %:

план по производству Х-101 в июле был выполнен на 140%;

"Калибров" — на 111%;

крылатой ракеты Х-35 — на 200%.

План производства на август по Х-101 — 72 единицы, но изготовили — 87 ракет;

3М14 "Калибр": план на август — 26 единиц, произвели 29.

Это логично, пояснил Скибицкий: если есть определенные типы ракет, которые долетают до целей, — они увеличивают их производство. Кроме того, они уделяют особое внимание производству тех средств, для которых у них есть комплектующие.

Впрочем, у россиян есть проблемы с крылатыми ракетами — не все ракеты спускаются в момент запуска с самолетов.

Баражирующие боеприпасы и модернизированные "Ониксы"

В 2026 году появились "Бандероль" и "Дань-Т" — маневрирующие боеприпасы, запускаемые с вертолетов. Сейчас россияне хотят запускать их с самолетов.

Также появился "Циркон" и модернизированная ракета "Оникс", которая ранее могла поражать только морские цели, поскольку не срабатывал контраст для наземных целей.

Новые "шахиды" — россияне модернизируют ударные дроны "Герань"

Скибицкий также привёл данные о производстве ударных беспилотников "Герань", которые изготавливаются на базе иранского "Шахеда".

Плановый показатель ВПК РФ по производству ударных беспилотников на август 2026 года ("Герань-1", "Герань-2", "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", "Гарпия", "Гербера", "Гербера-камикадзе", "Гербера-сикер") — 11 тысяч единиц.

Россияне модернизируют свои "Герань-4" Фото: скриншот

В настоящее время они перенастраивают производство, уделяя особое внимание турбореактивным "Герань-4" и "Герань-5": "В одной из недавних атак 50 % уже составляли именно турбореактивные беспилотники. Теперь для них нам нужны другие перехватчики с соответствующей скоростью или малогабаритные средства ПВО".

Атаки на Киев и Киевскую область — в чем заключается цель

Ранее ГУР уже сообщало, что россияне способны ежемесячно проводить 3–4 комбинированные атаки, в ходе которых будут применяться ракеты различных типов, а также беспилотные летательные аппараты. Эти атаки затронут Киев, Запорожье, Днепр, Харьков — центры нашего оборонно-промышленного комплекса.

Скибицкий отметил, что противник ведет разведку по следующим двум направлениям украинского ОПК:

Первый — это наша баллистика: они пытаются не допустить, чтобы мы начали серийное производство этого вооружения.

Второй – всё, что связано с БПЛА и FPV-дронами. Ведь наши средства middle- и deepstrike действительно дают результаты.

Атаки на Киев призваны дестабилизировать ситуацию в Украине

В ГУР Минобороны считают, что в России атаки на столицу Украины рассматривают через призму собственного восприятия. Ведь у них два наиболее защищенных города — это Москва и Санкт-Петербург, которые фактически и составляют Россию.

"Они делают всё для того, чтобы в этих городах не было даже малейшей протестной активности, иначе она распространится на всю федерацию. Они исходят из той же логики и в отношении Украины: если в Киеве начнется дестабилизация — она распространится и на другие регионы", — отметил Скибицкий.

Зимой россияне будут наносить удары по критически важной инфраструктуре: электросети и системе теплоснабжения.

Сейчас это ОПК, логистика — и железная дорога, и портовая инфраструктура, и судоходство. А также гражданские объекты, такие как "Новая почта" или склады "Розетки".

Кроме того, россияне стремятся создать определенный образ перед выборами: "Они видят, насколько разрушена их логистическая система, и стремятся поддержать собственное население такими ударами: мол, вот и в Украину тоже прилетает".

ВПК России — откуда берутся ресурсы

Наиболее важные компоненты, такие как навигационные системы, россияне закупают у американских компаний, а также в Китае, Японии, на Тайване, в Южной Корее и в Европе. И на сегодняшний день они используют в вооружении множество компонентов исключительно гражданского назначения.

Но сейчас россияне пытаются полностью перейти на комплектующие собственного производства.

Что касается дронов "Герань-4" и "Герань-5", то у них существует проблема с турбореактивными двигателями, которые сейчас россияне закупают в Китае и которые стоят дорого: 35–40 тысяч долларов каждый.

Россия не создает запасов — на Украину наносят ракетные удары прямо с завода

Скибицкий подчеркнул, что в настоящее время на вооружение поступает практически всё, что сходит с конвейера. Единственное – те "Калибры", которые производятся, в основном идут сейчас на обеспечение других флотов, ведь все новые боевые корабли и подводные лодки РФ оснащены этими системами. Фактически они идут в запас. К тому же у нас процент сбиваемых "Калибров" достигает почти 100% при наличии зенитных ракет.

Те ракеты Х-101, которые у них не срабатывают при запуске, повторно отправляют на производство, чтобы проверить и устранить технические неполадки.

Ракеты Х-101 часто не срабатывают

"По данным военной разведки, по состоянию на 5 августа их запас, выделенный для группировки войск, составляет около 130 ракет 9М723. При этом плановый месячный показатель производства — 60 единиц. Однако в июле вместо 60 они изготовили 65", — подчеркнул Скибицкий.

По его словам, в России в настоящее время действует упрощённая система технического контроля за производством ракет, а также предусмотрены меры наказания за невыполнение планов. Впрочем, есть и хорошие новости: россияне смогли нарастить производство баллистических ракет за счет того, что перестали выпускать "Кинжалы" и приостановили выпуск и применение Х-32 (модернизацию Х-22).

Помощь КНДР и Ирану

Иран, как считают в ГУР Минобороны, оказывает лишь частичную помощь, ведь россияне уже наладили собственное производство, а вот КНДР оказывает активную поддержку. Вблизи нашей границы россияне развертывают северокорейское ракетное подразделение. Кроме того, по информации военной разведки, КНДР передала РФ ещё 40 своих ракет KN-23 и KN-24.

В России появился "Рассвет" — это аналог Starlink

В марте 2026 года Россия уже вывела на околоземную орбиту 16 спутников, далее будут запускать другие, чтобы сформировать группировку из 292 спутников в 2027 году и довести её численность до 924 спутников в 2035 году.

"Пока они могут работать эпизодически, когда спутник пролетает над нашей территорией. Когда россияне развернут полноценную группировку спутников — эта система будет работать как Starlink. И уже идет обсуждение того, как с этим бороться", — отметил Скибицкий.

Подводя итог, генерал-майор Вадим Скибицкий пояснил, что россияне могут уменьшить количество ракет, нацеленных на одну цель, но "паузу они вряд ли будут делать".

"Сейчас их приоритетом является поражение одних целей, а затем они будут переключаться на другие. Однако все будет зависеть, прежде всего, от объемов их производства — смогут ли они поддерживать нынешние темпы. Поэтому задача ГУР МО Украины вместе с другими компонентами Сил обороны — сорвать планы противника, действовать на опережение и наносить агрессору как можно большие потери", — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, почему компании Raytheon и Lockheed Martin, участвующие в производстве ракет для системы "Патриот", отказываются передавать лицензии Украине. Это единственные перехватчики, способные сбивать баллистические ракеты.

Ранее командир 429-й бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко призвал украинцев начать готовиться к зиме уже сейчас. По его словам, гражданам следует уже сейчас начинать создавать жизненно важные запасы.